Az oltár elől vitték el a rendőrök a menyasszonyt

Letrtóztatták a menyasszonyt és a vőlegényt az esküvőn, miután kiderült, hogy az esküvői ruhát és a viselt ékszereket a férfi az exfeleségétől lopta el.

A furcsa történetet az exfeleség barátnője osztotta meg a Redditen, ő volt az, aki a lopásra fényt derített – írta az Indy100. A menyasszony a vőlegény volt feleségének családi ékszereit és esküvői ruháját is viselte, ezeket a férfi lopta el, amikor a válás után elköltözött. Rendőrségi ügy lett a házasságkötési ceremóniából.

A korábbi feleség barátnője együtt dolgozott Maryvel és Adammel, amikor még házasok voltak. A válás után a lány munkahelyet váltott, de barátnőjével továbbra is tartotta a kapcsolatot. A pár azért vált el, mert Adam megcsalta Maryt, és amikor elköltözött, a lány esküvői ruháját és az ékszereit is elvitte magával. Mary kereste is az eltűnt holmit, de nem találta, majd miután Adamet felhívta, a férfi úgy tett, mint aki semmiről sem tud.

A barátnő továbbra is együtt dolgozott Adammel, aki miután bejelentette, hogy feleségül veszi új párját, Chelsea-t, az egész munkahelyi részleget meghívta az esküvőjükre. Mary barátnője a nagy eseményen azonban észrevette, hogy az új menyasszony pontosan olyan ruhát visel, mint amilyet Mary pár éve a saját menyegzőjén.

A barátnő lefényképezte és elküldte a képet Marynek, majd megkérdezte tőle, ismerős-e a ruha. A nő nem válaszolt. Egy órával később szirénaszó szakította félbe a ceremóniát. Kiderült, hogy miután Mary meglátta a fotót, amelyen az ékszerek is láthatók, rájött, hogy volt férje hazudott, és azonnal hívta a rendőrséget.

A helyszínre érkező rendőrök felszólították Chelsea-t, hogy azonnal vegye le a ruhát és az ékszereket, de ő ezt megtagadta. A menyasszony és a vőlegény addig vitatkozott a rendőrökkel, amíg az őrsön találták magukat, amelyet csak az óvadék letéte után hagyhattak el, a menyasszonyi ruha és az ékszerek nélkül.

A címlapfotó illusztráció. (Forrás: MTI)