Stoltenberg: A NATO nem hagyja magára Romániát

A NATO nem hagyja magára Romániát, a Fekete-tenger térségének biztonsága stratégiai fontosságú számára, a romániai csapaterősítés pedig a NATO összetartásának és egységének bizonyítéka – hangoztatta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken a romániai Mihail Kogalniceanu légi támaszponton, ahol a Németországból áthelyezett újabb ezer amerikai katona fog állomásozni.

A román elnökkel közösen tartott sajtóértekezletén Stoltenberg rámutatott: a NATO védelmi szövetség, csapaterősítése válasz az orosz fenyegetésre, a többnemzetiségű csapatok jelenlétével pedig azt üzeni, hogy bármely tagállam megtámadása az összes többi egységes válaszát eredményezné.

Romániában német és olasz vadászgépek is részt vesznek a NATO légterének védelmében, pénteken spanyol repülőgépek érkeznek Bulgáriába, és mintegy ezer amerikai katona van úton a Fekete-tengeri Kogalniceanu-támaszpont felé, így az ott állomásozó katonák száma kétezer fölé emelkedik – sorolta a védelmi szövetség főtitkára.

Az ukrán határok mentén egyre fokozódó orosz csapatösszevonás miatt Stoltenberg szerint valós a veszély arra, hogy újabb katonai konfliktus robban ki Európában, ezért a NATO továbbra is tárgyal Oroszországgal, és megpróbálja rávenni a feszültség enyhítésére.

„Gondolom, nem fér kétség hozzá, hogy Oroszország az agresszor: elfoglalta a szomszédos Ukrajna területének egy részét, illegálisan annektálta a Krím félszigetet, továbbra is destabilizálja Kelet-Ukrajnát a Donyec-medencei szakadárok által, most pedig százezer harcra kész katonát hozott Ukrajna térségébe, és tovább növeli a feszültséget. Ezért támogatásunkról kell biztosítanunk ukrajnai partnereinket, és el kell oszlatnunk minden kételyt azzal kapcsolatban, hogy a NATO kész megvédeni minden tagállamát” – hangoztatta NATO-főtitkár.

A NATO hosszabb távon is erősíteni akarja jelenlétét a keleti szárnyon, a konkrét módozatokról jövő heti értekezletükön tárgyalnak a tagországok védelmi miniszterei. Stoltenberg kifejtette: Franciaország felajánlása, mely szerint kész egy NATO-küldetés keretében katonákat küldeni Romániába, ennek a hosszabb távú csapaterősítési tervnek a részét képezi.

Klaus Iohannis államfő a román nép nevében üdvözölte az újabb amerikai katonák Romániába érkezését, és úgy értékelte: ez az Egyesült Államok támogatásának és szolidaritásának félreérthetetlen bizonyítéka, a NATO védelmi és elrettentő képességét erősíti.

Szerinte ez a legsúlyosabb válság a vasfüggöny lebontása óta, de egyetlen román állampolgárnak sincs oka félelemre, Románia biztonságát – saját haderején kívül – NATO-tagsága és az Egyesült Államok stratégiai szövetségesi támogatása is garantálja. Megjegyezte: Románia 2004-ben, amikor felvették a NATO-ba, még csak haszonélvezője volt a védelmi szövetség által nyújtott biztonságnak. Most már maga is hozzájárul a közös biztonsághoz, a GDP 2 százalékát fordítja védelmi kiadásokra és folyamatosan korszerűsíti, fejleszti haderejét.

A román elnök a NATO keleti szárnyának további erősítését szorgalmazta, és – Stoltenberggel együtt – cáfolta azt, hogy a NATO rakétaelhárító pajzsának deveselui támaszpontját támadó fegyverek kilövésére lehetne használni, és fenyegetést jelentene Oroszország számára.

Románián csütörtökre virradó éjszakától kezdődően több hadifelszerelést szállító katonai konvoj haladt át a fekete-tengeri Kogalniceanu-támaszpont felé, a Németországból átirányított amerikai katonák pedig – médiajelentések szerint – buszokkal érkeznek.

Az amerikai védelmi minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy az orosz-ukrán feszültség miatt mintegy ezer katonát vezényel át Németországból Romániába. A román védelmi minisztérium közlése szerint a Romániában állomásozó NATO-csapatok megerősítésére érkező amerikai katonai kontingens a Task Force Cougar (Puma harci kötelék) nevet viseli, gerincét pedig a németországi Vilseckben állomásozó 2. páncélos lovasezred Stryker harcjárművekkel felszerelt gépkocsizó lövészzászlóalja képezi, amelyet tüzér-, utász- és más támogató alegységek egészítenek ki.