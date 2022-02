Indiában az utóbbi időben egyre gyakoribbak a halálos kimenetelű majomtámadások. Tavaly októberben beszámoltunk egy férfi haláláról, akit egy majom talált el téglával egy épület tetejéről.

Szeptemberben egy indiai politikai párt vezetőjének feleségét támadták meg a feldühödött állatok, a nő pedig, hogy elkerülje a rohamot, leugrott az erkélyről és szörnyethalt. Volt arra is példa, hogy egy 12 napos babáját szoptató anyára törtek rá az emlősök, elvették tőle a csecsemőt, és halálra harapdálták. Nemrégiben, pedig egy 58 éves nőt rohamoztak meg a háza előtt, aki a harapások miatt elvérzett.

Five-Year-Old Girl Killed In Horrific Attack By Savage Monkeys In India https://t.co/g4JfuIOshW

