Őrizetbe vettek két külföldi újságírót és afganisztáni segítőiket a tálibok

Az esetről nem sokkal azután számolt be a UNHCR, hogy nyilvánosságra került: Joe Biden amerikai elnök várhatóan rendeletet ad ki az Egyesült Államokban befagyasztott afgán állami vagyon egy részének, 3,5 milliárd dollárnak a felszabadításáról.

Az ENSZ-szervezet hozzátette, hogy „másokkal együttműködésben” minden tőle telhetőt megtesz a helyzet megoldása érdekében, de többet nem árult el az ügyről éppen annak kényes természete miatt.

A tálibok részéről a kormány szóvivője nyilatkozott, ő azt mondta, vizsgálják, mi történt.

Az egyik őrizetbe vett külföldi újságíró Andrew North, a BBC brit közszolgálati médium volt tudósítója, aki húsz éve Afganisztánban dolgozik. Felesége, Natalia Antelava a Twitteren kérte, hogy azoknak, akiknek befolyása van a táliboknál, segítsenek elérni férje és a többiek kiszabadulását.

Thank you everyone for your messages. Andrew was in Kabul working for the UNHCR & trying to help the people of Afghanistan. We are extremely concerned for his safety & call on anyone with influence to help secure his release. https://t.co/lgVblvlaa3

— natalia antelava (@antelava) February 11, 2022