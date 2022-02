Fordulat: hat új atomreaktort épít Franciaország

Amit ma meg kell építenünk, az a francia atomenergia reneszánsza – e szavakkal jelentette be Emmanuel Macron két hónappal az elnökválasztás előtt nagyszabású, nukleáris programját: Franciaország 2050-ig hat új, második generációs európai nyomottvizes reaktort (EPR) épít, és további nyolc kisebb reaktor építését is megfontolja. A köztársasági elnök bejelentése is jelzi a francia energiapolitika döntő fordulatát és az ország igényét a szuverenitásra.

„Tekintettel a villamosenergia-szükségletre, az átmeneti helyzetre és a meglévő flotta éllettartamának lejártára, ma elindítjuk az új atomreaktorok programját" – mint azt az AFP francia hírügynökség és a Le Temps című sváci lap is kiemelte, így fogalmazott Emnmanuel Macron köztársasági elnök csütörtökön, amikor a belforti, egykori Alstom-gyárból, az Arabelle turbina gigantikus acélfogaskerekeivel a háta mögött bejelentette annak az atomprogramnak a beindítását, melynek főbb alapgondolatait már tavaly megosztotta a nyilvánossággal. A Le Parisien hozzáteszi: nem véletlenül választotta az elnökválasztáson indulását egyelőre még be nem jelentő, ám egyelőre a legesélyesebb potenciális jelöltként emlegetett, hivatalban levő államfő ezt az üzemet bejelentésének helyszíneként. Az Alstom korábbi üzemében azt is tudatta a nyilvánossággal, hogy a vállalat „visszatér" nemzeti tulajdonba, miután az EDF, a francia állami áramszolgáltató cég megvásárolta General Electric francia energia-ágazatát. A gesztus egyértelműen a francia nemzetgazdaság erőfeszítéseit jelzi az ország egyes nagyvállalatainak kézben tartására, újraélesztésére. Franciaországban mintegy 72 százalékos a nukleáris energia aránya a lakosság energiaellátásban, ami a legmagasabb a világon, és az ország energiafüggetlenségét 18 atomerőműben 56 reaktor biztosítja. Szakítanak a kétkedéssel Emmanuel Macron elismerte, hogy az „elmúlt évtizedre rányomta a bélyegét a nukleáris energia iránti nemzetközi kétkedés, a fukushimai szörnyű esemény nyomán". „Vannak olyan nemzetek, amelyek ebben az időszakban radikális döntéssel hátat fordítottak az atomenergiának. Franciaország nem tette meg ezt a lépést, ellenállt, de nem ruházott be többet a nukleáris szektorba, mert a kételkedés jelen volt" – hangsúlyozta az elnök. A francia elnök jelezte, hogy a hat európai nyomottvizes reaktort (EPR) – amelyek teljesítménye egyenként 1600 megawatt (a paksi atomerőmű teljesítménye 2000 megawatt) – a nemzeti szuverenitás jelképének számító EDF fogja megépíteni és működtetni. A hat új reaktor üzembeállítása lépcsőzetes lesz 2035-től. Az ágazat nyolc kisméretű innovatív, jobb hulladékfeldolgozással járó atomerőművet, úgynevezett SMR-t (Small Modular Reactor) is fejleszt. Nemcsak az atomenergia-ágazatban jelentett be ambiciózus programot Macron, aki 2050-re, mint kijelentette, 50 szélerőműpark üzembe helyezésével számol, összesen 40 GW termelési kapacitással. Igazi erődemonstráció egy olyan ország számára, amelynek még nem sikerült tengeri szélerőműparkot felavatnia – elemez a lesechos.fr, a vezető gazdasági lap. A legelső francia szélerőműpark áprilisban kezdi meg működését, az eredeti tervekhez képest 10 év késéssel. 2050-re a telepített napenergia-kapacitást csaknem tízszeresére, több mint 100 gigawattra kívánja növelni Macron most bejelentett programja.