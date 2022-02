Elhagyta fogsorát, 11 év múlva kapta vissza postán

Paul Bishop 11 évvel ezelőtt a spanyolországi Benidormban üdült. Az egyik este a barátjával túl sokat ivott, hányás közben pedig egy kukában landolt és elveszett a műfogsora. Később Bishop barátja vette észre, hogy cimborájának fogsora hiányzik a szájából. A férfi visszament, majd egy ideig kotorászott a kukában, de nem találta meg.

Paul Bishop, 63, was stunned after the Spanish authorities found the dentures in landfill and posted them back to himhttps://t.co/GcgRyLYAHZ

