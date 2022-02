A macskakínzó focista öccse is bajba került a botrányos videó miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas felháborodást váltott ki az a videó, melyen Kurt Zouma, az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham United védője több ízben kegyetlenül bántalmazza a macskáját. A felvételt a korábbi Chelsea játékos öccse, a szintén futballista Yoan Zouma készítette.

A videó elején a 190 centiméter magas, 27 éves játékos először kézből leejti az állatot, majd a levegőben, mintha csak a labdát trafálná el kapásból, hatalmasat rúg a cicába, amely így átrepül a konyhán.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

