Víztölcsér csapott le Kubára

Többen is megörökítették azt a víztölcsért, amely a kubai főváros központjától keletre alakult ki. A szigetország északi partvidékét kedden érte el egy hidegfront, ami esőt és szelet hozott a térségbe. A tengervizet felszívó forgószél gyorsan haladt, így hamar elérte a szárazföldet.

Waterspouts on Wednesday (February 9) over the Caribbean, including this huge severe weather type waterspout that moved on shore and caused damage east of Havana, Cuba! https://t.co/WPioHG02Jy https://t.co/FalZedwmHr pic.twitter.com/dTE8ETfTVA

— ICWR (@ICWR) February 10, 2022