Republikánus képviselő: Egyre rosszabb bőrben van Joe Biden

A jobboldali amerikai lap online cikke szerint Ronny Jackson, aki korábban a Fehér Ház személyi orvosa volt, először 2021-ben kérte nyilvánosan Biden elnöktől, hogy vesse alá magát a tesztnek. Jackson Bidenhez intézett, majd nyilvánosságra hozott leveléhez 37 másik republikánus képviselő csatlakozott, arra kérve Joe Bident, hogy „kövesse Trump elnök példáját”.

Ronny Jackson 14 éves fehér házi orvosi karrierjére hivatkozva kijelentette, hogy tisztában van vele, milyen szellemi-fizikai igénybevételt jelent az amerikai elnöki hivatal viselése. Hozzátette: Biden elnök „egyre rosszabb és rosszabb bőrben van”.

„A Fehér Házban dolgoztam a Bush-adminisztráció, az Obama-adminisztráció és a Trump-adminisztráció idején. 14 évig dolgoztam a Fehér Ház orvosaként. Pontosan tudom, milyen szellemi és fizikai igénybevételt jelent ez a munka, és úgy vélem, ország-világ számára egyértelmű és világos, hogy Biden elnök jelenleg nincs olyan szellemi állapotban, hogy ellássa a munkáját. Egyre rosszabb és rosszabb bőrben van” – fogalmazott a 2020-ban képviselővé választott Jackson.

Biden doesn’t know what’s happening. He’s not in the loop on what’s going on in this country. He’s totally unengaged because he’s INCAPABLE of executing his duties as President. We can allow this to go on ANY longer. It’s DANGEROUS! pic.twitter.com/cXVhDkYxRf

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) February 10, 2022