Macskakínzó focista: a borzasztó videó után biztonságba kerültek a cicák

A Chelseatől a nyáron 30 millióért a West Hambe igazoló Kurt Zouma szezonja eddig nem igazán alakul a tervek szerint. Újdonsült csapata legjobban fizetett játékosaként egyelőre nem tud a védelem élére állni, valamint sérülés miatt már több mint egy hónapot töltött a pályán kívül. Nemrég azonban a 27 éves középhátvéd megítélése egészen más okokból zuhant hatalmasat a szurkolók szemében.

Zouma bátyja hétfőn a Snapchat közösségi média alkalmazáson tett közzé egy botrányos videót, melyen a francia labdarúgó brutálisan bántalmazza bengáli macskáját. A felvétel elején a 190 centiméter magas, lyoni születésű játékos először kézből leejti az állatot, majd a levegőben, mintha csak a labdát trafálná el kapásból, hatalmasat rúg a cicába, amely így átrepül a konyhán.

A sokkoló videó további részében Zouma egy óriási pofont is lekever a macskának, valamint a házban kergeti a megrémült háziállatot, melyet végül egy papuccsal is megdob. A háttérben végig hangos nevetés hallható, sőt, a futballista testvére még (számukra) vicces hangulatjelekkel is díszítette a produkciót.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

