Kísérteties esküvő: egy szellem felesége lesz az énekesnő

A nő választottja, Edwardo egy viktoriánus katona szelleme, aki nem sokkal a megismkeredésük után meg is kérte a kezét, méghozzá nem mindennapi módon – írta a Metro.

Brocarde 2021 novemberében arra ébredt, hogy egy gyémántgyűrű van a párnáján. Az hitte, csak álmodik, ezért visszaaludt, majd miután reggel felkelt, a gyűrű eltűnt. Zuhanyzás közben aztán a nő kérdőjeleket látott megjelenni a gőzben. Ekkor még mindig azt hitte, csupán képzelődik. A bizarr lánykérés másnap este újra megismétlődött, a gyűrű azonban akkor már a párnáján maradt egész reggelig. Brocarde végül rájött, hogy meg akarják kérni a kezét. Edwardo azóta is hasonlóképpen kommunikál jegyesével.

„Edwardo titkos üzeneteket küld nekem zuhanyzás közben, ha hideget vagy meleget érzek, tudom, hogy épp az érzelmeit mutatja ki” – mesélte a nő, aki szerint bármit is kérdez Edwardótól, a szellem mindig megtalálja a módját, hogy válaszoljon neki.

#Ghosting 😱😱 Woman @itsbrocarde who wants to marry a #ghost says they’re arguing over the #wedding date

Brocarde és Edwardo mostanra már az esküvőt tervezi, de egy szokatlan párkapcsolat több furcsa akadállyal is jár.

„Edwardo mindig is temperamentumos férfi volt, de úgy tűnik, az esküvő a legrosszabbat hozza ki belőle. Az igényei napról napra nőnek” – közölte Brocarde, aki nyári esküvőt akar, Edwardo viszont nem bírja meleget és ragaszkodik hozzá, hogy háromrészes viktoriánus öltönyt viselhessen az oltár előtt, amelyet kedvese készít el neki. Brocardenak azonban egy cseppet sem tetszik az ötlet, jobban szeretné, ha a szellem az egyik régi gyászruháját öltené magára az esküvőn.

A pár templomban akar esküdni, a dolgot azonban nehezíti, hogy több egyház sem akarja elvállalni a ceremóniát, mert istenkáromlásnak tartja a kapcsolatot. Brocarde és Edwardo viszont nem adja fel, bízik benne, hogy végül valamelyik templomban sikerrel jár.

