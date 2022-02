Halottnak nyilvánították, de felébredt a boncolás előtt

A 29 éves Gonzalo Montoya Jiménez az egyik reggel a börtönben a szokásos névsorolvasáskor nem reagált, ezért az őrök a cellájához siettek, ahol eszméletlenül találtak rá – írta a Science Alert.

A férfit az intézmény két orvosa alaposan megvizsgálta, de mivel nem mutatott életjelet, halottnak nyilvánította. Ezt később az igazságügyi orvosszakértő is megerősítette. A rablásért elítélt férfit hullazsákba tették és átszállították a patológiára, ahol hűtőkamrába helyezték.

Kis idő elteltével furcsa zajokat hallottak kiszűrődni a kamrából, de jelenlévők közül senki sem gondolta volna, hogy a boncteremben valamelyik halott feléledt. A patológus a boncoláshoz készülődve végül kinyitotta a hűtőkamra ajtaját, majd felnyitotta a hullazsákot. Nagyon megijedt, amikor meglátta mozogni a korábban halottnak nyilvánított férfit.

A Man Declared Dead by Three Doctors Woke Up Shortly Before His Autopsyhttps://t.co/ObvAVps6pS

That’d been may last Autopsy day. That’s why I won’t go to anymore funerals, I have a fear that a body would move as I view the body.

— Engineer (@jakeleged) February 5, 2022