Felesége levágott fejével sétált az utcán

Nagy felháborodást váltott ki Iránban az a videó, amelyen az látható, hogy a férj büszkén és nevetve sétál az utcán, miközben az egyik kezében a 17 éves felesége levágott fejét, a másikban a lefejezéshez használt kést tartja.

A gyilkosság Ahváz városában történt vasárnap. Az iráni férfi a bátyja segítésével lefejezte az alig 17 éves feleségét, akit házasságtöréssel vádolt meg. A helyi beszámolók szerint a férj, Sajjad Heydari házasságtöréssel vádolta meg a 17 éves feleséget, Mona Heydarit. A lányt 12 éves korában kényszerítették rá, hogy hozzámenjen Sajjadhoz.

Sajjad és apja azonban visszavitte a lányt Iránba, majd a férj a testvére segítségével megkötözte és levágta a fejét, majd kidobta holttestét. Sajjad a meggyilkolt felesége fejével vonult végig az utcán. Az állami napilap, az Iran tájékoztatása szerint a gyilkosokat a rendőrség letartóztatta.

Grinning as he walked through the streets clutching the severed head of his 17-year-old wife — whom he decapitated in an “honor killing,” according to a report.

The gruesome footage shows Sajjad Heydari.

We continue to welcome Muslims like this.

This is what Muslims bring pic.twitter.com/iBQ6Pk58FM

— Castle (@UK999FE) February 8, 2022