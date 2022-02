Egész Európában elszálltak a rezsiárak, mutatjuk, mennyit kell fizetni Írországban

Addig marad a rezsicsökkentés, ameddig Orbán Viktor kormányoz, de addig betonbiztosan – erről beszélt Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke egy internetes videóban. Szerinte veszélybe kerülne az intézkedés, ha hatalomra kerülne a baloldal, és Gyurcsány Ferencékkel visszatérne a 2010 előtti rezsiemelések korszaka. A baloldali pártok cáfolják, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést, csak őket idézve: „igazságossá” akarják tenni – hangzott el az M1 híradójában.

Írországban tavaly 5,5 százalékos volt az infláció, de Németországban sem jobb a helyzet, 2021-ben harmincéves rekordot döntött a pénzromlás. A növekvő energiaárak miatt a kisvállalkozókat sok helyen már a csőd fenyegeti.

Így nézett ki tavaly a villany- és gázóra számlája egy dublini családnak.

És így néz ki most. Néhány hónap alatt mintegy 20 százalékkel nőtt a rezsiköltségük.

„Amikor kijöttem ide az országba 2005-ben, akkor az üzemanyagot 92, 95, 96 centért vásároltam, most 1,60 1,80–1,90 között vásárolom” – mondta az írországban élő Sütő László, aki folyamatosan érzi a drágulást az élet minden területén. Spórolni nem tud. Az üzemanyag vásárlásnál és a számlák befizetésénél is egyre mélyebben kell a zsebébe nyúlnia.

„Ennek a lakásnak – ez kb 80 négyzetméter, amiben most beszélgetünk – a rezsije 100 euróval több mint ezelőtt kettő esztendővel volt” – tette hozzá.

Magyarországon a rezsicsökkentésnek köszönhetően 2013 óta nem emelkedtek a rezsiköltségek, sőt, azóta 2600 milliárd forintot spóroltak a magyar családok

– ez derül ki az összesített adatokból. Számítások szerint egy átlagos magyar család mintegy 627 ezer forintot spórolhatott összesen az intézkedéssel, ez havi bontásban hatezer forintot jelent.

„Ha pedig 2021-ben piaci árazás lépett volna életbe, akkor csak ebben az egy évben egy átlagos háztartásnak 366 ezer forinttal kellett volna többet fizetnie a rezsiért – vagyis a havi szinten több mint 30 ezer forint pluszköltséget jelentett volna a családoknak. Rezsicsökkentés csak addig van, amíg Orbán Viktor kormányoz ” – mondta a Fidesz alelnöke közösségi oldalára feltöltött videójában. Németh Szilárd emlékeztetett arra is, hogy ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés is, Magyarország ezért állapodott meg Oroszországgal 15 évre a gázszállításról.

Németországban és Ausztriában már az áram- és gázellátás szüneteltetésére készítik fel a lakosságot. Magyarországra azonban a gáz garantáltan jön, ezért lehet fenntartani a rezsicsökkentést. Ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés is. Az EU-ban egyedülálló magyar rezsicsökkentést viszont a baloldal áprilisi hatalomra kerülése veszélyesen fenyegeti.

Németh Szilárd hozzátette: a baloldal azért támadja a magyar–orosz gázmegállapodást, mert meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést.

Csakhogy az emberek többsége elégedett az intézkedéssel. A Századvég készített felmérést arról, hogy