Átverte őket a Tinder-csaló, összefogott a világ értük

Egy több álnevet is használó izraeli férfi a Tinder társkereső alkalmazáson keresztül dollármilliókat csalt ki randipartnereitől. Shimon Hayut az évek során több mint tízmillió dollárt (3,1 milliárd forint) csalt ki tőlük.

Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm és Ayleen Charlotte, Shimon Hayut, vagy ahogyan ők ismerték a férfit, Simon Leviev három áldozata. A nők a GoFoundMe weboldalán 820 ezer dollárt kérnek a csaló férfinak átadott pénz pótlására. A közösségi finanszírozási platformon eddig 50 ezer dollár (kb 14 millió forint) gyűlt össze a lányok számára – írta a TooFab.

They’ve raised $50k so far (via @toofab)https://t.co/65UKZ1AHzQ

— TMZ (@TMZ) February 8, 2022