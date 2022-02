Scholz egyelőre nem lépett Merkel nyomdokaiba

Komoly belpolitikai elégedetlenség tapasztalható Németországban, Olaf Scholz kancellár külpolitikai irányvonala is ellentmondásos.

Németország, Lengyelország és Franciaország meg akarja akadályozni a háborút Európában – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár az ukrán–orosz katonai feszültséggel kapcsolatban a három ország weimari háromszögnek nevezett konzultációs fórumának csúcsértekezlete előtt kedden Berlinben. A német kancellár, a lengyel államfő és a francia elnök tizenegy éve először folytatott megbeszélést a weimari formátumban. A találkozót az ukrán–orosz határvidéken zajló mozgósítás miatt hívták össze.

Olaf Scholz aggasztónak nevezte az orosz csapatmozgásokat. Elmondta, hogy a következő héten Kijevbe, majd Moszkvába látogat. Kiemelte, hogy elfogadhatatlan volna Ukrajna szuverenitásának és területi épségének további megsértése. Oroszország ebben az esetben messzemenő következményekkel számolhat, amelyek politikai, gazdasági és geostratégiai természetűek lesznek – tette hozzá.

Andrzej Duda lengyel államfő hangsúlyozta, hogy „az orosz csapatok példátlan felvonulásának” közepette ki kell nyilvánítani az egységet és az Ukrajna iránti szolidaritást. Mint mondta, az orosz egységek összevonása az ukrán határnál és a Fehéroroszországban orosz csapatokkal kezdett hadgyakorlat a hidegháború vége óta a legnehezebb kihívás elé állítja a NATO-t és az Európai Uniót. Ebben a helyzetben „nem hagyhatunk magára senkit csak azért, mert félünk, hogy nem tudunk békét teremteni” – tette hozzá a lengyel államfő.

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy „Európa békéje és stabilitása a legnagyobb kincs, és az a kötelességünk, hogy megvédjük”. Hozzátette, hogy Franciaország elkötelezett a diplomáciai erőfeszítések folytatása mellett, mert a tárgyalás az egyetlen megoldás a kelet-ukrajnai válság rendezésére.

Scholz Washingtonban kikerülte a Reuters kérdését

Olaf Scholz német kancellárt hétfőn Joe Biden amerikai elnök fogadta a Fehér Házban. Biden úgy fogalmazott a találkozó után, hogy „összhang van Németország és az Egyesült Államok között az orosz agresszió megelőzését célzó fellépés megítélésében”. Scholz először látogatott a Fehér Házba Angela Merkel utódjaként.

„Németország Amerika egyik legközelebbi szövetségese, tandemben dolgozunk, hogy megelőzzük az orosz agressziót Európában” – jelentette ki Biden. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok, Németország és a NATO kész válaszolni, ha Oroszország lerohanná Ukrajnát. Az amerikai elnök azt is leszögezte, hogy Washington és Berlin közösen reagál a Kína jelentette kihívásokra, és együttesen próbálja elősegíteni a stabilitást a Nyugat-Balkánon.

„Németország és az Egyesült Államok, valamint szövetségeseink és partnereink szorosan együttműködnek, hogy diplomáciai megoldásokat találjanak erre a helyzetre. A diplomácia a legjobb út minden érintett számára” – emelte ki Biden, hozzátéve, hogy ez igaz Oroszországra is. Mint mondta, az Egyesült Államok és Németország kész Moszkvában tárgyalásokat folytatni. Az amerikai elnök szerint mindemellett bölcs dolog volna, ha az elengedhetetlenül fontos diplomáciai személyzeten kívül az amerikai állampolgárok elhagynák Ukrajnát. Az amerikai külügyminisztérium már engedélyezte a nem létfontosságú személyzetnek és a diplomaták családtagjainak, hogy elhagyják a kelet-európai ország területét.

Biden egyben azzal fenyegetett, hogy nem lesz Északi Áramlat 2 gázvezeték, ha Moszkva tankokkal és csapatokkal hatolna be Ukrajnába. Washington és Berlin abszolút egységes a Moszkvára esetlegesen kivetendő szankciókat illetően – tette hozzá. Az amerikai elnök kiemelte: Németország teljességgel megbízható partner, úgy fogalmazott: Németország az Egyesült Államok teljes bizalmát élvezi.

Andrea Shalal a Reuterstől a sajtótájékoztatón feltette a kérdést, „hogyan teszik meg ezt, hiszen a projekt és a projekt ellenőrzése Németország ellenőrzése alatt áll?”, amire Biden azt a választ adta, „meg fogjuk tenni, ígérem, képesek leszünk rá”. Ugyanerre a kérdésre Scholz kitérő választ adott, „ahogy már mondtam, közösen cselekszünk. Teljesen egységesek vagyunk, és nem fogunk különböző lépéseket tenni” – számolt be a sajtótájékoztatóról a CNBC.

Washington évek óta lobbizik, hogy Berlin ne növelje energiafüggőségét Oroszországtól.

„Szoros szövetségesek vagyunk, és intenzíven együttműködünk” – hangsúlyozta a maga részéről Scholz is. Mindez fontos, hogy „megtehessük azokat a lépéseket, amelyek például az Ukrajna elleni orosz agresszió esetén válhatnak szükségessé” – tette hozzá. Scholz arról is beszélt, hogy Németország hajlandó nagy összeggel hozzájárulni Ukrajna gazdasági stabilitásához. Felidézte, hogy hazája már eddig is kétmilliárd dollár támogatást nyújtott Kijevnek.

Komoly kritikákat kap Scholz a szövetségesektől

A tavaly decemberben hivatalba lépett német kancellárt egyes szövetséges országok azzal vádolják, hogy túl kicsiny nyomást gyakorol Oroszországra az ukrajnai válság ügyében. Az Egyesült Államokban is kételyek merültek fel, hogy vajon szükség esetén számítani lehet-e Németországra. A súrlódásokra mindenekelőtt az orosz földgázt Ukrajna megkerülésével Németországba szállító Északi Áramlat 2 vezeték, illetve az adott okot, hogy Berlin vonakodik fegyvereket szállítani Ukrajnának.

Az elemzők és befektetők mindeközben attól tartanak, hogy a NATO büntetőszankcióinak bevezetése Oroszországgal szemben oda vezethet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök válaszul leállítja a NATO-országokba irányuló olaj- és gázértékesítéseket, mindezt a tél közepén.

Mélyponton a német kormánykoalíció támogatottsága

Ráadásul mindez egy furcsa német belpolitikai helyzettel párosul. Az úgynevezett „jelzőlámpa-koalíció”, az SPD, a Zöldek és a szabad demokraták kormánya a Merkel-éra utolsó évei után friss és új stílust ígért, ennek azonban két hónap elteltével még nyoma sincs – írja elemzésében a Focus német lap. Az újság megbízásából készült felmérés szerint a németek katasztrofális bizonyítványt állítanak ki a koalícióról:

71 százalék szerint a Scholz-kormány vezetési hiányosságokkal küzd,

77 százalékuk a kormány kommunikációját negatívan értékeli,

a németek mintegy 60 százaléka a bel-, a gazdaság- és a külpolitikában, valamint a járvány kezelésében súlyos hiányosságokat lát,

több mint kétharmaduk pedig nem tartja megfelelőnek a kormány energiapolitikáját.

Tilman Mayer bonni politológus a Focus Online-nak úgy fogalmazott, „az eredmény elég katasztrofális és rendkívül aggasztó a koalíció szempontjából, mert ilyen mélyről nehéz megfordítani a hangulatot”.

Mayer szerint a szavakat most már tetteknek kellene követniük. minden új kormánynak vannak gyermekbetegségei. Hozzátette, az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy egy hárompárti koalícióban sokkal nehezebb a konszenzus kialakítása, mint a nagykoalíció idejében. Azonban az embereket a koalíciós problémák nem érdeklik – tette hozzá.

Mayer hangsúlyozta: alig száz nap alatt az új kormány támogatása jelentősen csökkent: október 25-én, egy hónappal a választás után a koalíció pártjai az Insa közvélemény-kutatói szerint együtt 58 százalékos támogatottsággal rendelkeztek, február elején azonban már csak 49 százalékot mértek.

