Nyílt törést szenvedett, meg kellett műteni a brutálisat bukó alpesi sízőt

Mint arról korábban beszámoltunk, Nina O’Brien hétfőn a női óriás-műlesiklás célja előtt nem sokkal hatalmasat bukott, és a síp- és szárkapocscsontja is eltört a pekingi téli olimpián.

A 24 éves versenyző kedden a jancsingi kórházból posztolt magáról képet az Instagram-oldalán. A bejegyzésben közölte, nyílt törést szenvedett a sípcsontján, ezért azonnal meg kellett műteni.

Tegnap este megműtöttek, hogy stabilizálják a sípcsontomat, amelyen sajnos egy nyílt törés volt. A többit majd otthon rendbe teszik, de egyelőre remek kezekben vagyok. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki gondoskodott rólam, különösen azoknak, akik a célban siettek hozzám, valamint az orvosoknak és nővéreknek Jancsingban” – írta O’Brien.

Hozzátette, bár a szíve kicsit összetört, nagyon sok szeretetet kapott a rajongóktól, akik a sérülését követően elárasztották jókívánságaikkal.

„A szavaitokra ébredni többet jelent, mint gondolnátok. A jó hír az, hogy ma egy új nap kezdődik, és szurkolhatok a csapattársaimnak” – zárta gondolatait.

O’Brien az óriás-műlesiklás első futama után hatodik helyen állt, majd a második pálya végén elesett, így a fájdalomtól sikoltozva gyakorlatilag bezuhant a célba. A versenyt 15 percre le kellett állítani a súlyos sérülése miatt. A hosszas ápolás után hordágyon vitték el.

@ProFootballDoc Have you seen the video of Nina O’Brien? You think this is a tib/fib? Do you think there is any injury to the right knee?https://t.co/ZSub3QuEWO

— Courtney Ramsey (@CRamsey_4) February 7, 2022