Hidegvérrel kivégezte kislányát, mert azt hallucinálta, hogy Spongyabob utasította rá

A nyomozás során kiderült, hogy a fiatal nőnek heroinelvonás és alváshiány okozta a hallucinációit, amelyek során azt képzelte, hogy a rajzfilmfigura utasította őt a gyilkosságra. Spongyabob Kockanadrág állítólag azzal is megfenyegette, hogy ha nem teszi meg, meghal – írta a Daily Star.

Justine Johnson told an investigator that she was watching SpongeBob on tv and the cartoon character told her to kill her child or face death herself.https://t.co/bhK8ZLrXoh

💔 pic.twitter.com/5VrF3OFlz6

— True Crime Sisters (@TrueCrimeSister) February 7, 2022