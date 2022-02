Elhunyt a különleges látványeffektusok Oscar-díjas mestere

Elhunyt 79 éves korában Douglas Trumbull, a különleges látványeffektusok Oscar-díjas úttörő mestere, aki olyan filmekben dolgozott, mint a 2001: Űrodüsszeia, a Harmadik típusú találkozások vagy a Szárnyas fejvadász.

(Fotó: Wikipedia.org)

Felesége, Julia Trumbull elmondta, hogy férje hétfőn halt meg, halálát a mezotelióma (rosszindulatú mellhártyadaganat) szövődményei okozták. Az 1942-ben, Los Angelesben született Trumbullnak már az apja is látványeffektusokat tervezett olyan alkotásokban, mint az Óz, a csodák csodája.

Pályafutását a Graphic Works Films produkciós cégnél kezdte, ahol Stanley Kubrick felfigyelt rá, mikor éppen a 2001: Űrodisszea című filmjét készítette elő. 23 évesen nemcsak kulcspozícióban találta magát, de lehetősége nyílt olyan újítások bevezetésére, amilyent például a film híres csillagkapu-jelenetében láthattak a nézők.

„Ez egy igazán különleges időszak volt, mert a Borehamwood Stúdióban dolgoztunk Londonon kívül, ahol nagyon erős volt a szakszervezet” – mesélte egy interjúban.

„Ott voltam én, a furcsa Los Angeles-i 23 éves cowboykölyök, akit egyfajta kabalának tekintettek, és elfogadtak. Nem ijesztette meg őket, hogy átjárok a különböző részlegek között, és beszerzem az alkatrészeket, hogy megcsináljam, amit szerettem volna” – idézte fel, hozzátéve, hogy mindenben támogatták, és Kubrick is bízott benne, így sikerült “megcsinálni néhány elképesztő dolgot, ami egyébként nem történt volna meg”.

Pályafutása során, amelyben még a közelmúltban Terrence Malick Az élet fája című filmjén is dolgozott, számos új technikát fejlesztett ki, köztük olyanokat, amelyeket a 2001: Űrodüsszeiában is használtak. De neki köszönhető a showscan filmes eljárás is, amikor a 70 mm-es filmet 60 képkocka/másodperc sebességgel vetítik ki, hogy a film még élőbb hatást keltsen.

Az Űrodüsszeia után Robert Wise Az Androméda-köd című adaptációján dolgozott, majd Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások című sci-fijén és Ridley Scott Szárnyas fejvadászán.

Rendezőként a Bruce Dern főszereplésével forgatott, Silent Running című disztópiával debütált. A híres kritikus, Roger Ebert „sci-fis különleges effektusok egyik legjobbikának” tartotta.

Ő rendezte az Agyhalál című sci-fit is 1983-ban, amely Natalie Wood utolsó filmje lett, mivel a színésznő még a forgatás közben elhunyt. Legtöbb jelenetét azonban már rögzítették. A sztár tragikus halála és az MGM stúdióval vívott csaták megkeserítették Trunbullt, és többé nem akart hollywoodi filmet rendezni.

„Egész életemben író-rendező voltam, és úgy döntöttem, hogy ez nem nekem való, nagyon nehéz időszakon mentem keresztül” – emlékezett erre az időszakra 2013-ban. Mint mondta: úgy döntött, elhagyja a filmipart, de a különleges effektusok kifejlesztésén, többek között a Vissza a jövőbe című filmen továbbra is dolgozott új otthonából, a massachusettsi Berkshires-ből. Trumbull végül 30 év után tért vissza a filmezéshez Az élet fája című filmmel, és egy kísérleti sci-fi rövidfilmet (UFOOTOG) is forgatott még.

Trumbull három Oscar-jelölést kapott a Szárnyas fejvadász, a Star Trek és a Harmadik típusú találkozások vizuális effektusaiért. 1992-ben egy különleges tudományos és mérnöki díjat kapott a CP-65 Showscan kamerarendszer megtervezésében való közreműködéséért. 2012-ben az amerikai filmakadémiától megkapta a különleges technológia fejlesztésekért járó Oscart, a Gordon E. Sawyer-díjat.

Halála előtt a 2001. Űrodüsszeiáról készülő dokumentumfilmen és egy sci-fi forgatókönyvén dolgozott John Saylesszel.