Lövések dördültek egy amerikai szupermarketben, egy ember meghalt

A tettes szökésben van, elfogására nagy erőkkel indult hajtóvadászat.

A szupermarket biztonsági kamerái egy maszkos, valószínűleg fiatal, sötét dzsekit és flanellinget viselő férfit rögzítettek, aki bevásárlókosarat tolt maga előtt.

One person was killed and another was injured in a shooting at Fred Meyer grocery store in the southern Washington city of Richland. https://t.co/jCqq2CwP1D pic.twitter.com/8a2ZvIcKtA

— laki0814 (@laki0814) February 8, 2022