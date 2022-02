Izlandi repülőgép-baleset: négy halálos áldozatot követelt a tragédia

A Cessna 172-es gép múlt héten csütörtökön szállt fel Izland fővárosának, Reykjavíknak a repteréről egy tervezett kétórás sétarepülésre. A pilóta a felszállás után egy órával vette fel utoljára a kapcsolatot a hatóságokkal, és az adatok szerint vészjelzést sem küldött a reptérnek, miután eltűnt a radarról – írja az ABC News.

Az izlandi kutató-mentő szervezet több mint ezer tagja csónakokkal, búvárokkal és az izlandi parti őrség két helikopterével fésülte át a Thingvellir Nemzeti Park területét a zord téli időben a repülőgépért.

Az izlandi parti őrség közleménye szerint a Cessna 172-es repülőgépet az ország második legnagyobb tavában, a Thingvallavatn-tóban fedezték fel – körülbelül 50 kilométerre Reykjavíktól – helyi idő szerint pénteken este 11 óra körül.

A repülőgépen összesen négyen utaztak, mindenki elhunyt a tragédiában. A vezetőt, a 49 éves Haraldur Diegot, Izland egyik legkiemelkedőbb pilótájának tartották.

Josh Neuman amerikai gördeszkás és tartalomgyártó egyike annak a négy embernek, aki elhunyt a balesetben – erősítették meg a helyi hatóságok.

