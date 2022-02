Több ezren tüntettek Szudánban, könnygázzal oszlatták a tömeget

A biztonsági erők könnygázzal oszlatták a tömeget az elnöki palota környékén.

A tüntetők követelték, hogy a katonák térjenek vissza a kaszárnyákba, továbbá, hogy oszlassák fel a gyorsreagálású erőket. A félkatonai szervezetet jogsértésekkel vádolják.

A tiltakozók egyúttal igazságot követeltek a katonai puccsot követő elnyomás 79 áldozatának, aki különféle megmozdulások során vesztette életét. A szudáni hatóságok következetesen tagadják, hogy éles lőszerrel lőtték volna a tüntetőket. Emlékeztettek: a biztonsági szolgálatok több tucat tagja megsebesült, egy rendőrtábornok pedig meghalt az összecsapásokban.

#Sudan

“Democracy is life. Right now, we are like the dead. So we have to go to the streets so that we can get our lives back.” https://t.co/TBI86eAFZv @Lattif @AbubakrFawaz

— Jeffrey Smith (@Smith_JeffreyT) February 7, 2022