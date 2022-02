Soros-alapítvány egykori igazgatója: Ha baloldali kormány lenne Magyarországon, akkor máshogy állna hozzá a nemzetközi média és az Európai Unió is

Ha baloldali kormány lenne Magyarországon, akkor máshogy állna hozzá a nemzetközi média és az Európai Unió is – erről beszél a Soros-alapítvány egykori igazgatója egy nyilvánosságra került felvételen. Szerinte ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a médiában zömében balliberális emberek dolgoznak, akik mindent megtesznek, hogy a nekik kedves politikai erő kerüljön hatalomra – számolt be róla az M1 Híradó.

Újabb leleplező videók Sorosékról A Magyar Nemzet internetes portáljára vasárnap reggel került ki egy újabb video-interjú, ami a Soros-alapítvány egykori igazgatójával készült. Andrej Nosko a beszélgetésben elismeri: a Magyarországot ért bírálatok mögött valójában politikai elfogultság van. Úgy fogalmaz: a balliberális elit mindent megtesz egy ország lejáratására, ha nem a nekik kedves politikai erő kormányoz ott. A volt Soros-alapítványi vezér úgy fogalmaz: Egyszerű realitás, hogy a médiában zömében balliberális emberek dolgoznak. Megdöbbentő az is, amikor az egykori Soros-alkalmazott a magyar médiatörvényt ért balliberális kritikákról rántja le a leplet. „Jót szórakoztam – elég perverz szórakozás volt, már elnézést – amikor a magyar médiaszabadságot Monika Benová szlovák szocialista EP képviselő bírálta, aki a magyarnál egy sokkal korlátozóbb törtvényt szavazott meg a saját hazájában. Benovának tehát volt képe azt a médiatörvényt kritizálni, amely feleannyira sem volt olyan korlátozó, mint amelyet a saját pártja otthon, Szlovákiában megszavazott – fogalmazott Andrej Nosko, aki a Magyarországon is jól ismert Freedom House-ról, a Soros Györgyhöz ezer szállal kötődő civilszervezetről és annak objektivitásáról is beszélt. „Elég irritáló volt a Szlovákiával foglalkozó fejezetük. Elemzés helyett gyakorlatilag agitprop anyagot írtak. Ennek az a lényege, hogy amikor a barátaid kormányon vannak, akkor az ország jól teljesít. Ha nem a barátaid vannak hatalmon, akkor nem teljesít jól. Akkor akármit is csinálnak, nem elég jó” – mondta a szakember. Kapcsolódó tartalom Magyar Nemzet: A baloldali újságíró szerint a legtöbb NGO kézben tartja a külföldi újságírók irányítását Egy ismeretlen e-mail-címről elküldött terjedelmes dokumentumhalmaz került a Magyra Nemzet birtokába, amely a Soros-alapítvány egykori igazgatójának „vallomásán” kívül is jócskán tartalmaz érdekes információkat. Kovács Zoltán: Nem meglepő, hogy újabb liberális beszélt a Magyarországról szóló elfogult tudósításról „Miért nem vagyok meglepve? Részben, mert ezek az állítások nem egyedülállóak liberálisoktól az utóbbi időszakból a Magyarországról szóló elfogult tudósítás témájában. Őszintén szólva, alig várom, hogy mi lesz a következő” – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár angolul a Twitteren csütörtökön. Kovács Zoltán: Már „Soros katonái” is ugyanazt mondják, mint mi Andrej Nosko gyakorlatilag elismerte, hogy Magyarország és Lengyelország ellen igaztalan, elfogult kampány zajlik. A Magyar Nemzet már korábban is szemezgetett olyan interjúból, amely a Soros Györgyhöz köthető Andrej Noskoval készült. „A külföldi tudósításokban azt állítják, hogy a magyar kabinet nem népszerű és csak cselszövésekkel és a szabadságjogok megnyirbálásával képes hatalmon maradni” – fogalmazott a Nyílt Társadalom Alapítvány egykori igazgatója. De a balliberális index és a 24.hu korábbi munkatársával, Kálmán Mátyással készült beszélgetésekből is érdekes részleteket hozott nyilvánosságra a lap. Ezekkel lelepleződik a balliberális propaganda-újságírás. Nem lehet tudni, hogy az adott újságíró éppen kapott-e egy meghívást egy jó kis hotelbe, és mennyit ajánlottak neki, hogy azt írja meg, amit vissza akarnak hallani a médiából – mondta Kálmán Mátyás Az újságíró a személyes tapasztalatáról is beszélt: „Meghívtak Brüsszelbe és Strasbourgba, hogy egyedi eseményekről tudósítsak. Ilyen szituációkban az újságírókat gyakorlatilag utasítják, hogy hova menjenek, és kivel beszéljenek”. A magukat mindig függetlennek és objektívnek tituláló újságírókról Kálmán Mátyás azt is elmondta, hogy a munkájukat gyakran kontrollálják, tehát irányítják és ellenőrzik az NGO-k. Nos, úgy gondolom, hogy a legtöbb NGO ezt teszi, az Amnesty Internationalt is beleértve. „Szerintem ez egy mérföldkő, ez a videó, amelynek részleteit megismerhettük a MN tálalásában. És azt is kijelenthetjük, hogy innentől új időszámítás kezdődik a Soros Györgyhöz köthető intézmények, újságok, civilszervezetek, álcivil jogvédők és minden egyéb hasonló szervezet kapcsán” – emelte ki ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője Az alkotmányjogász hozzátette, az összes olyan európai parlamenti képviselőt és uniós biztost – aki talákozott Soros Györggyel és bebizonyosodik róla, hogy csak azért tüntette fel rossz színben Magyarországot, mert erre kérték őt – le kellene mondatni, és távozniuk kellene a közéletből.