Tragédia: A mentők érkezése előtt életét vesztette a kútba esett kisfiú

Holtan találták meg azt az ötéves kisfiút, aki kedden beleesett egy 32 méter mély kútba. Rayan Awram túlélte az esést, fejsérülést szenvedett – írta a DailyMail.

A kisfiú kiszabadítására érkeztek mentőcsapatok és számos önkéntes is, akik megállás nélkül ástak, hogy eljussanak Rayanhoz. A munka több napig tartott, végül szombat este érték el a kisfiút.

A kisfiú holttestét egy aranyszínű takaróba csavarták, úgy hozták a felszínre és egy hordágyon a mentőautóba helyezték. Amikor elérték a kisfiút, az orvoscsapat hordággyal bement hozzá, majd több mint egy órán keresztül bent voltak. Rayan aggódó szüleit a mentőautóhoz kísérték, ezután hozták a felszínre a kisfiút.

A SaveRayan hashtag futótűzként terjed kedd óta az interneten, a szomorú hír után rengetegen részvétnyilvánításukat fejezték ki.

