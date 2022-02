Tavaly meglepetésre tudott győzelmet szerezni egy nevében jobbközép választási koalíció a cseh választásokon, amely összeállt egy másik, baloldali pártszövetséggel. Így alakult ki az új ötpárti cseh kormány. Az elmúlt hetekben a baloldali kormánytagok részéről több V4 kritikus megállapítást lehetett hallani. De vajon mire lehet számítani a teljes cseh kormánytól, amelyet Petr Fiala a Polgári Demokra Párt elnöke vezet. Ezzel kapcsolatban adott interjút Ivo Strejcek volt európai parlamenti képviselő, a Vaclav Klaus Intézet főmunkatársa, a névadó Vaclav Klaus közvetlen tanácsadója a Kossuth Rádió V4 című műsorában. Vaclav Klaus a Polgári Demokrata Párt színeiben volt Csehország köztársasági elnöke és miniszterelnöke.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza:

.

– Ez az öt párt ideológiai szempontból teljesen eltér egymástól, vagyis teljesen különbözőnek kellene lennie. Néhány jobboldalinak mondja magát, van, amelyik centristának, és van olyan, amelyik a programja alapján baloldalinak számít. Ennek az ötpárti koalíciónak nagyon nehéz lesz kezelni azokat a problémákat, amelyek Csehország előtt tornyosulnak. Viszont van itt egy ellentmondás; mégpedig az, hogy ugyan a különbségek komolynak tűnnek, ám szerintem a valóságban ennek ellentéte igaz. Meg vagyok győződve arról, hogy politikai értelemben közelebb vannak egymáshoz, mint azt gondolnánk. Egyszerűen mert – és ez nem csak Csehország, de az egész Európai Unió gondja – hogy a politikai pártok túlnyomó többsége között egyszerűen kitörölték az ideológiai különbségeket. Vagyis annak ellenére, hogy szóban különbözőnek mondják magukat a cseh kormány öt pártjának együttműködése kitarthat a teljes négy éves kormányzati ciklus alatt.

– Ez igen messze vezet, hiszen az európai politikai szerkezetről, a politikai irányzatokról, illetve a különböző politikai elképzelések közötti versengés helyzetéről ad képet Európában, de akár globálisan. Az Ön véleménye szerint tehát az új cseh kormányon belül megtalálják majd a kompromisszumot a leglényegesebb kérdésekben, és zökkenőmentes lehet az együttműködés. Milyen változás lehet a hangnemben az Európai Unió felé, vagy éppen Kelet-Közép-Európa felé. A elmérések alapján azért az Európai Unióban a cseh polgárok az egyik legkritikusabbak az Európai Unió irányában, igaz a tagságot támogatják. Szóval ennek fényében is, mi következhet a cseh kormány és az európai intézmények kapcsolatában az új kormány alatt. Az új Európa-ügyi miniszter a STAN, vagyis a Polgármesterek Szövetsége Pártból jön, míg a külügyminisztert a Kalózpárt adja. Mindkettő inkább baloldali kötődésű, liberális megközelítésű párt.

– Rátapintott a lényegre. Az egyik oldalon az új koalíciós kabinetnek meg kell birkóznia és kezelnie kell a járvány következményeit, rendbe kell raknia a költségvetést, meg kell küzdenie az inflációval, az emelkedő energiaárakkal. Ez az egyik, én szkeptikus vagyok abban, hogy képesek-e megcsinálni, de ez összehozza őket. A másik pedig sajnálatosan az, hogy a kormánykoalíció minden pártjában közös az, hogy ez az új kormány a modern cseh történelem leginkább európai irányultságú kormánya. Önnek teljesen igaza van, viszont már vannak példák, olyan hangok a kormány részéről, hogy Csehország az európai integráció keménymagjához szeretne tartozni. Helyesen jegyezte meg, hogy Lipavsky úr az új külügyminiszter a Kalózpárt tagja, amely pártról azt kell tudni, hogy egyszerűen egy fiókpártja a német Zöldeknek. Ne legyenek komoly elvárásaink Lipavsky urat illetően. Beck úr, aki Európa-ügyi miniszter, pedig már arról is beszélt, hogy Csehország – Szlovákiához hasonlóan – ellensúlyozni akarja Lengyelországot és Magyarországot a Visegrádi Csoporton belül. Számomra ezek vészjósló és ellenséges jelek, amelyek bizonyítékok lehetnek arra, hogy a cseh kormány Petr Fiala vezetése alatt európapárti, németpárti lesz, miközben a Visegrádi Csoporton belüli különbségek hasonulni fognak a németekkel fennálló nézetkülönbségekhez, és a cseh kormány jóval közelebb áll majd Berlinhez, mint Budapesthez és Varsóhoz – ez pedig sajnálatos.

– Ez azt jelenti, hogy lazul a Kelet-Közép-Európai együttműködés?

– Nos én erre számítok, igen. Attól félek, hogy az új cseh kormány irányvonala sokkal Brüsszel- és Berlinpártibb lesz, mint Visegrádpárti. Én ettől tartok, számomra ez nagyon rossz hír, de sajnos nem számítok ennél sokkal jobbra.

– Viszont azért vannak bizonyos realitások. Úgy értem, hogy földrajzi realitások. Változatlanul itt vagyunk és maradunk Közép-Európában. Kell lennie valamilyen együttműködésnek. És talán egy másik szempont, hogy a cseh kormány legnagyobb pártja az ODS, a Polgári Demokrata Párt, egy konzervatív párt, és Fiala miniszterelnök vezeti. Amikor a kormány hivatalba lépett, akkor a kormányprogramban olvashattunk a Visegrádi Együttműködés fontosságáról. Szóval milyen befolyása van a kormány egészére a koalíció legnagyobb pártjának? A Polgári Demokrata Pártnak, amelyet Klaus úr vezetett, és aki fontosnak tartja a közép-európai kapcsolatokat. Számos alkalommal járt Budapesten is. Szóval ez a mai nem ugyanaz az ODS, mint, amelynek Vaclav Klaus volt a vezetője?

– Ahogy tudja, én a Vaclav Klaus Intézet vezetőségi tagja vagyok, az ő nagyon közeli munkatársa és tanácsadója európai ügyekben. Minden nap, minden egyes nap beszélgetünk ezekről a kérdésekről. Mindketten tartunk a kapcsolatok lehetséges romlásától a Visegrádi Csoporton belül. Mi kívánatosnak tartanánk a lehetséges legszorosabb kapcsolatokat a V4-ek minden tagja között. Vaclav Klaus-szal közösen azt kívánjuk, hogy a Visegrádi Csoporton belüli együttműködés amennyire csak lehet gyarapodjon. A másik oldalon, és őszintén szólva, az ODS, a Polgári Demokrata Párt, mint konzervatív párt Vaclav Kalus vezetése alatt 20 évvel ezelőtt, teljesen különbözött a Petr Fiala által vezetett ODS-től – sajnálatosan ez így van. A mai párt sokkal inkább európai uniópárti, mint volt a múltban Vaclav Klaus alatt. Ez a jelenlegi párt sokkal inkább támogatja a közös valutát is, mint Vaclav Klaus idején, mondhatnánk annak idején a közös valuta majdhogynem tiltott szó volt a párton belül. Tehát számításba kell venni azt, hogy a mai ODS már más. Az olyan hangok a párton belülről amelyek a jogállamiság védelméről, meg a sajtó szabadságáról szólnak nyilvánvalóan Lengyelország és Magyarország ellen irányulnak – és sajnos ezek egyre erősödnek.

– Akkor vajon mi lehet a tartalma ennek az együttműködésnek a jövőben, az új cseh kormány alatt? Gazdasági téren? Szóval mely pontokon lehet tovább fejleszteni, vagy legalábbis ugyanazon a szinten tartani? Gazdasági együttműködésben, vagy bizonyos kulturális vonatkozásokban, ha a kormányok politikai megközelítéseiben különbségek is mutatkoznak? Hiszen maguk a polgárok nem változtak meg az egy évvel ezelőttihez képest, ahogyan a vállalkozásoknak is változatlanok az érdekeik, és ugyanazokkal a kihívásokkal is néznek szembe.

– Nos igen, a kérdés egyik oldala a gazdasági együttműködés. A gazdasági kapcsolatoknak a gazdasági tényezőktől, vállalatoktól, vállalkozásoktól kellene függeniük. Ebben a politikai hangnemnek csak addig van helye, hogy elősegítse a cégek közötti kooperációt – ez az egyik. Emellett pedig hangsúlyozni akarom azt, hogy a V4-ek ugyanazokkal a történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek. És mi tudjuk azt, mennyire könnyű elveszíteni a szabadságot, és milyen nehéz azt visszaszerezni. Mi sokkal jobban tudjuk ezt, mint Európa nyugati része, illetve a tőlük nyugatabbra fekvő országok – hogy pontos legyek. Szóval az én véleményem szerint ennek kellene a legfontosabb szempontnak lennie, amit miniszterelnökeinknek és államfőinknek szem előtt kellene tartania, és tovább vinnie. A mai európai integrációs folyamatban ez minden eddiginél fontosabb kell, hogy legyen.

– Eddig a közép-európai együttműködésben kemény témákról volt szó, ugyanakkor ezen a héten láthattunk egyfajta pozitív jelet is, mégpedig Csehország és Lengyelország között. A két ország megállapodásra jutott egy vita rendezéséről, a Turow-i lignitbánya körüli ügyben egyezség született, amelyet a két miniszterelnök írt alá. Azt nyilatkozták, hogy a megállapodás egy nehéz akadályt távolított el az cseh-lengyel együttműködés és kapcsolatok útjából. Ez egyfajta pozitív jel, ami azt mutatja, hogy azért lehetségesek az együttműködések, megállapodások pozitív hangvételben.

– Feltétlenül, feltétlenül így van. Azt nem kell hosszan ecsetelni, mennyire lényeges ennek a gazdasági eleme. Amit itt ki kell emelnünk az a politikai tényező a cseh és lengyel kormány közötti lépésben. Ez egy jel, kristálytiszta jele annak, hogy a kapcsolatoknak a jövőben javulniuk kell, ás remélem, így is lesz. Mindenesetre egy pozitív lépés a jövő felé, aminek én nagyon örülök.

(Címlapfotó: Petr Fiala cseh miniszterelnök a parlament ülésén (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek))