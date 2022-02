Minden idők legnagyobb bukása után folytatta mélyrepülését a Facebook

Mint arról beszámoltunk, történelmi mértékben gyengült a korábban Facebook néven ismert vállalat részvénye a csütörtöki tőzsdei kereskedelemben egyebek mellett a piaci várakozásoktól elmaradó éves előrejelzése miatt, és azért, mert történetében először csökkent negyedéves bázison az aktív felhasználók száma. A nap végére a piaci tőkeérték csökkenése a legnagyobb volt, amit amerikai vállalat valaha elszenvedett.

A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms részvénye 26,4 százalékos veszteséget szenvedett el a csütörtöki tőzsdei forgalomban, piaci tőkeértéke így több mint 200 milliárd dollárral csökkent. Az árfolyamesés magával rántotta az egész technológiai szektort is.

#US Stocks sink, #Meta Shares plunge 25% – The Nasdaq sank more than 3% on Thursday, dragged down by a 25% plunge in shares of Meta Platforms. The S&P 500 was down more than 1.5% and the Dow Jones lost 350 points.

