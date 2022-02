Közepes erősségű földrengést észleltek Tonga térségében

Az amerikai földtani intézet (USGS) ugyanakkor a Richter-skála szerinti 5,1-es erősségűre értékelte a földmozgás erejét.

A földrengés fészke Tonga fővárosától, Nuku’alofától 162 kilométerre délnyugatra volt, mintegy 180 kilométeres mélységben. Esetleges károkról, illetve áldozatokról egyelőre nem tudni.

