Első alkalommal találkoztak Katar és az Emírségek vezetői az Öböl-menti viszály rendezése óta

Első alkalommal találkozott Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír és az Egyesült Arab Emírségek vezetője, Mohamed bin Zájid Ál Nahaján trónörökös az Öböl-menti viszály tavalyi rendezése óta a pekingi téli olimpia idején rendezett hivatalos rendezvényen.

A QNA katari hírügynökség vasárnapi tájékoztatása szerint az előző napi találkozó házigazdája Hszi Csin-ping kínai elnök volt.

Az Emírségek sajtója videófelvételt is közölt a két vezető tanácskozásáról.

Abu-Dzabi még nem állította helyre diplomáciai viszonyát Dohával, jóllehet, Szaúd-Arábia, valamint az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom már 2021 januárjában rendezte viszályát Katarral. A négy arab ország 2017 nyarától bojkottálni kezdte Katart azzal vádolva a dohai vezetést, hogy nagyon közel került Törökországhoz, de főleg Iránhoz, amely Szaúd-Arábia riválisa a térségben, valamint hogy radikális szervezeteket támogat, de ezt a dohai hatóságok mindig cáfolták.

Szaúd-Arábia és Egyiptom tavaly nevezett ki új nagyköveteket Katarba. Bahreint leszámítva pedig a kereskedelmi és utazási összeköttetéseket is helyreállították.

Az Egyesült Arab Emírségek gazdasági érdekei szerinti, megbékülést célzó külpolitikát folytat Teheránnal és Ankarával is. Tavaly a két nagy rivális, Szaúd-Arábia és Irán viszonya is enyhülni kezdett, több tárgyalást is folytattak egymással.

Ezenkívül Törökország szintén igyekszik jó kapcsolatokat kialakítani régi, térségbeli riválisaival: Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel. Rijád és Ankara viszonya azután romlott meg, hogy Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán 2018-ban meggyilkolták Dzsamál Hasogdzsi rendszerbíráló szaúdi újságírót.