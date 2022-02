Egész Európában elszálltak a rezsiárak, mutatjuk, mennyit kell fizetni Svédországban

Továbbra is a svéd fővárosban kell a legtöbbet fizetni a földgázért és az elektromos áram is a legdrágábbak közé tartozik – ez derül ki egy európai összehasonlításból. Az M1 Híradó kapott egy svédországi rezsiszámlát az egyik nézőjétől, állítása szerint ezen is jól látszik az áremelkedés. Gyakorlatilag egész Európára érvényes, hogy tavaly év elejéhez képest elszálltak az energiaárak, itthon a rezsicsökkentés miatt továbbra is maradt a fix ár a családok számára.

Növekvő energiaárak Európában Az M1 Híradó-hoz eljuttatott svédországi rezsiszámlát tavaly decemberben állították ki. Az első, az alapdíjról szóló számla, a második pedig a felhasznált áram költsége. A díjak összeadásával megkapjuk a teljes energia költséget, ami meghaladja a 11 000 svéd koronát, ami átszámítva csaknem 380 000 forint. Svédországban négyszeresére nőttek az áramköltségek – erről már egy kint élő magyar beszélt. „Az áremelkedés főleg azokat a családokat vagy háztartásokat érinti, akiknek úgynevezett rörlight szerződése van az áramszolgáltatóval. Ők az aktuális ár alapján kiszámított árat fizetik, ez 2021 árpilisában volt a legalacsonyabb, körülbelül 11 forint volt egy kilowattóra, de decemberre már felment 60-ra” – mondta Szabó Gábor. (Fotó: M1) Mit tegyünk, ha már nem megy a fűtés – ez a felirat jelenik meg a német katasztrófavédelem által közzétett videóban. Egy nő alufóliával ragasztja le az ablakot, majd saját kezűleg készít virágcserépből és mécsesekből fűtőtestet. A videó a rekordmagas német áramárakra is reagál. A német kormány a nukleáris energia mellett a kőszénre alapozott energiatermelést is kivezeti, annak érdekében, hogy megújuló energiaforrásokkal fedezze a lakosság energiaszükségleteit. Azonban jelentős energiahiány lépett fel az országban, ezért minden eddiginél többet fizet a német lakosság az áramért. Szinte mindenhol nőttek a lakossági rezsidíjak Európában. Magyarország kivétel. Magyarországon a legolcsóbb a gáz, és uniós szinten itt a második legolcsóbb a lakossági villamos energia. Ez látszik a decemberben készült felmérésen is, amelyből kiderül, van olyan főváros, ahol három–négyszer annyit fizetnek az emberek az energiáért, mint Budapesten. (Fotó: M1) Hortay Olivér a Századvéd energiaszakértője pénteken az M1-en elmondta: ha Magyarországon a német példához hasonlóan kivennénk a termelésből a paksi atomerőművet, akkor energiahiányos állapot lépne fel. „A rezsicsökkentés azért fenntartható most, mert a Paksi atomerőmű termelési költségeit a jelenlegi energiaválság nem érinti, hiába szálltak el a földgáz árak, a szénnek az ára, a szén-dioxid kvóta ára és így tovább. A Paksi atomerőmű továbbra is kiszámíthatóan, stabilan képes termelni” – fogalmazott. Európában energiaválság van, ezért különösen jelentős a hosszú távú megállapodás Oroszországgal a gázszállításról – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában. „Biztonságba helyeztük Magyarország energiaellátását, a Paksról szóló megállapodásunk megerősítésével pedig elérhetővé tettük, hogy 2030-ra Magyarországon az energia 90 százaléka nem fosszilis forrásból származzon majd. Ehhez nukleáris együttműködés kell Oroszország és Magyarország között. Paks nélkül nincs jó magyar klímapolitika” – emelte ki. A kormányfő kijelentette: a Paks II. beruházás és a naperőműfejlesztések hozzásegítik Magyarországot az energiafüggetlenség megteremtéséhez.