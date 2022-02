Napok óta a kút mélyén az 5 éves kisfiú: már közel a segítség!

A mentőcsapatok folyamatosan ásnak, hogy elérjék a kisfiút, szombatra pedig már csak néhány méteres távolság maradt – írta a Reuters.

Az ásás során több nehézség is felmerült, a beomló sziklák és a földcsuszamlások veszélye miatt nagyon óvatosan kell ásni.

A munkások megállás nélkül ásnak, hogy megmentsék az ötéves Rayan Awramot, aki kedden esett bele egy 32 méter mély kútba a Marokkó északi részén található Tamrout városának közelében.

– mondta Thamrani Abdelhadi vezető mentő. Elmondta, hogy a gyermek egészségi állapotát nehéz megmondani, a kútba vezettet kamera szerint Rayan az oldalán fekszik.

#LIVE: Moroccan rescuers race against the clock to dig and save the young boy #Rayan trapped in a deep well #SaveRayan #قلوبنا_مع_ريان#أنقذوا_ريان

https://t.co/ZKUNzMDWAC

— Arab News (@arabnews) February 5, 2022