Meghosszabbított hatály: változások az egységes európai oltási igazolványon

Kilenc hónap az egységes európai oltási igazolvány hatálya az újabb változtatások szerint, ami azt jelenti, hogy a magyar igazolások hatálya is meghosszabbodik. A dokumentum segíti az unión belüli zavartalan utazást is – hangzott el a Kossuth rádió Európai idő című műsorában.

A műsor vonatkozó része itt hallgatható meg:

A július elseje óta érvényben lévő európai védettségi igazolványt – amely egy digitális aláírást, néhány személyes adatot és egy QR-kódot tartalmaz – a tagállamok állítják ki digitális formátumban vagy papír alapon. Azt jelzi, hogy tulajdonosa az adott pillanatban védett a koronavírus ellen. A védettség igazolható a minimum 14 napos, maximum kilenc hónapos covid elleni oltással, de legfeljebb 72 órás PCR-, illetve 24 órás negatív gyorsteszttel, vagy ha az illető az előző fél évben átesett a fertőzésen – idézték fel az igazolvánnyal kapcsolatos, az uniós intézmények által közölt tudnivalókat a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Miként az adásban elhangzott, a tagállamok kötelesek elfogadni az európai gyógyszerügynökségek által jóváhagyott vakcinákat, a többi oltóanyag elfogadásáról maguk dönthetnek, ami akadályt jelenthet a kínai és az orosz vakcinával oltottaknak. A harmadik oltás megjelenésével azonban ez a probléma lényegében megoldódott – feltéve, ha az emlékeztető oltás valamelyik nyugati vakcina.

Az igazolvány mindig a legutoljára felvett oltóanyagot mutatja, ha ez az elfogadottak valamelyike, akkor az igazolást el kell fogadni. Az igazolvány karantén és további tesztkötelezettség nélküli belépést garantál a többi tagállamba, de a hatálya ennél tovább nem terjed. A fogadó országra nézve nem jelent több kötelezettséget, mára azonban kialakult az a gyakorlat, hogy országokon belül is elfogadják. Például rendezvényeken, éttermekben, kávézókban.

Az uniós covid-igazolvány több mint fél éve lapul a zsebünkben, 807 millió darabot állítottak ki belőle. Eddig öt kontinens hatvan országa csatlakozott a rendszerhez, pedig tavaly júniusban nem fűztünk hozzá nagy reményeket. Az átoltottság addigra jelentősen javult Európában, ezért sokan vélték úgy, hogy a dokumentum megkésett és mire használhatjuk, voltaképpen nem is lesz rá szükség. Ma már sajnos egyértelmű, hogy a dolgok egy rosszabb forgatókönyv szerint alakultak: a koronavírus velünk maradt, nyájimmunitás helyett egyelőre újabb és újabb mutánsokkal küzdünk és az igazolványra továbbra is szükség van, ha utazni szeretnénk. Ezt az EB is így gondolja, ezért a héten bejelentette, megtette a javaslatot a néhány hónap múlva lejáró jogszabályi keret meghosszabbítására – hangzott el az Európai idő szombati adásában.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!