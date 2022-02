Építési munkálatok közben rongálhatták meg a dinoszaurusznyomokat

Szemtanúk állításai szerint egy kotrógép fapallót távolított el, amikor súlyosan megrongálta az egyedülálló dinoszaurusznyomokat Utah államban – írta a Live Science.

A földgazdálkodási hivatal tagadja, hogy a gép tönkretette volna a lábnyomokat.Azért folynak a 112 millió éves leletek körül munkálatok a természetvédelmi területen, mert a sétányt, ami az ősi lábnyomok védelmére épült, felújítják, ugyanis a régi fapallók egyes helyeken balesetveszélyesek a dinoszauruszösvényen.

A látogatók egy héttel ezelőtt jelentették a károkat. Állításuk szerint a jármű keréknyoma számos dinoszaurusznyomot megkárosított. Többen le is fotózták a helyszínt.

Dühítő, amikor egy kotrógép áthajt egy törékeny lelőhelyen, ahol rengeteg ásatás és tanulmányozás folyt, hogy mindenki élvezhesse a védett terület értékeit – írta egy Twitter-felhasználó.

That feeling when @BLMUtah drives a back hoe over a fragile fossil site that you and a bunch of amazing paleontologists, paleoartists & local citizens poured their heart and soul into excavating, studying & interpreting for all to enjoy.

Egy másik felhasználó bemutatott egy 2013-ban készült fotót a nyomokról. Jelentősek a károk a paleontológiai lelőhelyen. Vajon hogy történhetett, ki a felelős érte? – kérdezte.

A critical paleontological locality appears to have significant damage! Why did this happen and who is responsible I wonder?! Here is a photo by @paleorob of Martin Lockley mapping the site in 2013. #paleontology #Cretaceous #dinosaurs #FossilFriday #fossils #geology #ichnology https://t.co/uJmElymsti pic.twitter.com/TAmmjJMDV3

— Andrew Milner (@AndrewTracks) January 29, 2022