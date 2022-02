Potápi: A cselekvő nemzet éve a sport támogatásával kezdődik

A cselekvő nemzet éve nem is kezdődhetne másként, mint a sport, a mindennapos testnevelés, a mozgás támogatásával, és emellett még a rászorulóknak is segítünk – hangsúlyozta Potápi Árpád János pénteken a vajdasági Hajdújáráson.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára száz pár sportcipőt adott át az Egy Vérből Vagyunk Alapítvánnyal közösen a nehéz körülmények között élő gyerekeket segítő Poverello Alapítvány Lurkóházainak.

Kiemelte: az elmúlt időszakban a nemzetpolitika egyik fő iránya lett a sport támogatása. A Kárpát-medencei iskolák szinte mindegyikébe el tudott juttatni az államtitkárság egy sportszercsomagot és egyre inkább tudja támogatni a versenysportot, valamint a csapatsportokat is. Mindezeken felül civil kezdeményezések mellé is oda tudott állni a nemzetpolitikai államtitkárság – magyarázta.

Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a Fuss pont most jótékonysági eseménnyel zárta az évet az alapítvány tavaly. A virtuális futás alkalmával arra kérték az embereket, hogy futásukat regisztrálják, az alapítvány pedig minden megtett kilométer után száz forintot arra fordít, hogy nehéz sorsú gyerekeknek vásároljon sportcipőt.

Több mint kétezer ember regisztrált, és több mint 22 ezer kilométer gyűlt össze. Az ebből vásárolt első száz pár cipőt adták át pénteken a rászoruló gyerekeknek. A Poverello Alapítvány három Lurkóházat működtet, a dreai, az óbecsei és a hajdújárási Lurkóházban összesen 66 gyereket segítenek.

A Vajdaságból több százan vettek részt ezen a jótékonysági futáson – mondta el Pásztor Bálint, Szabadka város képviselőtestületének elnöke, aki maga is fut. Idősek, fiatalok, csoportok közösen is részt vettek a szilveszteri futáson.

Potápi Árpád János pénteken a Szabadkai Városi Múzeumban, valamint a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézményben is járt. Látogatásaival kapcsolatban kiemelte, hogy a szabadkai múzeum kiállításait is támogatja a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, és a támogatott kiállításokat, illetve a régészeti gyűjteményt tekintették meg.

Emellett ellátogattak abba a magyar bölcsődébe és óvodába, amely tavaly augusztus 26-án nyílt meg a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. Az államtitkár kiemelte, hogy most már a Kárpát-medencében élő minden magyar vagy vegyes házasságból származó gyerek magyar bölcsődébe, illetve óvodába tud járni, hiszen megvan erre a lehetősége.

Az államtitkár végül a magyar kormány nemzetpolitikájának folytatásáról is beszélt. Rámutatott, hogy ahhoz, hogy folytatódhassanak a fejlesztések és a programok, a kormánynak is folytatnia kell a munkát, ehhez pedig a vajdaságiak is hozzá tudnak járulni, ha részt vesznek az április 3-i parlamenti választáson.