Kútba esett egy kisfiú – Napok óta nagy erőkkel próbálják megmenteni

A mentőkcsapatok napok óta órási erőkkel próbálják elérni azt az ötéves kisfiút, aki kedden egy 32 méter mély kútba zuhant a Marokkó északi részén található Tamrout városának közelében.

A helyi média által Rayan néven emlegetett kisfiú a jelentések szerint a kút közelében játszott, de arra még nincs magyarázat, hogyan eshetett a mély kútba – olvasható a BBC cikkében.

Óriási szerencséje volt a kisfiúnak, ugyanis a kútba leeresztett kamera felvételei alapján túlélte a zuhanást, sőt eszméleténél van, és úgy tűnik, csak kisebb fejsérüléseket szenvedett. A mentőcsapat tagjai oxigénmaszkot, vizet és élelmet engedtek le neki.

Mivel a kút nyílása nagyon szűk – kevesebb mint 25 centiméter – biztonságosan, stabilan rögzítve nem tudnák felhúzni Rayant, ezért a mentőcsapat – több tucat rendőr, katona, polgárőr és önkéntes – napok óta azon dolgozik, hogy a kúttal párhuzamosan egy aknát ásson ki – mondta Mohamed Yassin El Quahabi, a Barlangász és Hegyi Tevékenységek Szövetségének elnöke.

latest update about Rayan rescue process. The horizontal push as the pipes are brought to the excavated hole It’s extremely slow cm by cm#انقذوا_ريان

The rescue team is facing frequent soil collapse, which prolongs the rescuing process.they are clearing it frequently #SaveRayan pic.twitter.com/AMcD7Mcfbc

