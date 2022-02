Hackertámadás érte a News Corp médiavállalatot

Hackertámadás érte a Rupert Murdoch tulajdonában álló News Corp globális médiavállalatot pénteken.

A kibertámadást még január 20-án észlelték a vállalat egyik felhőalapú számítástechnikai rendszerében, amely bizalmas üzleti információkat is tartalmazott – ismertette az amerikai tőzsdefelügyeletnek kötelezően megküldendő közleményében a News Corp, amelynek égisze alatt a többi között a The Wall Street Journal és a New York Post című lap is megjelenik. Az incidenst egy külső biztonsági céggel vizsgáltatják ki – tette hozzá a médiavállalat.

A News Corp hangsúlyozta, hogy a történtek nem voltak hatással üzleti tevékenységére, és abból indulnak ki, hogy a problémát időközben sikerült megoldani.

A The Wall Street Journal pénteken közölte, hogy érintett a hackertámadásban, ahogy a Dow Jones és a New York Post, valamint a vállalat New York-i székhelye, illetve a brit üzletág is, amelyhez egyebek között a The Times és a The Sun című lapok is tartoznak.

A vizsgálattal megbízott Mandiant biztonsági cég szerint a támadás hátterében Kína érdekében elkövetett kémkedés állhat. A kiberbűnözők a többi között újságírók és más munkatársak, illetve ügyfelek elektronikus levelezését és más dokumentumait lopták el. A hackertámadás pontos kiterjedését még nem tudni, de a News Corp szerint korlátozott számú munkavállalót érintett.

A News Corp részvényei 1,3 százalékot vesztettek a bejelentés nyomán értékükből a reggeli tőzsdei kereskedés során.