30 métert zuhant a kisfiú a kútban, csodával határos módon túlélte

A mentőakció kedd óta tart, több tucat rendőr, katona, polgárőr és önkéntes vesz benne részt. A fiút egy kamerán keresztül találták meg a mélyben. Túlélte a 30 méteres zuhanást, eszméleténél van, a jelentések szerint csak kisebb fejsérüléseket szenvedett.

A helyszínre érkező mentőcsapatok oxigénmaszkot, vizet és élelmet engedtek le neki. A BBC tájékozatása szerint a gyerek a kút közelében játszott, majd megcsúszhatott.

five year old rayan from morocco fell into a 33-meter depth well and been stuck there for more than 40 hours. rescue teams still have a few meters to dig. they managed to deliver him food & oxygen and set a cam to track him. pls keep him in ur dua’s #SaveRayan pic.twitter.com/iIyKgCnHFr

