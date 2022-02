Új fejlemények a Madeleine-ügyben: bíróság elé állhat az egyetlen gyanúsított

A brit kislány, Madeleine McCann lassan 15 éve tűnt el egy portugáliai üdülőhelyről, a sorsáról pedig azóta sem tudni semmit. Egy német tévécsatornánál most azonban azt állítják, hogy olyan információkhoz jutottak az eltűnésével gyanúsított Christian Brücknerrel kapcsolatban, amit a férfi nem biztos, hogy meg tud magyarázni.

A 44 éves Brücknerről kiderült, hogy karbantartóként dolgozott abban a nyaralóban, ahol a kislány a szüleivel lakott, az Algarve-i Praia da Luzban.

Ezt az apartman személyzete eddig egyszer sem említette a rendőrségnek.

Napvilágot látott továbbá az is, hogy Brückner mindössze öt percre tartózkodott a hoteltől Madeleine eltűnésének időpontjában. Ezt az információt egy megbízható tanú tudja igazolni – írta a Daily Mail.

A legújabb tényeket hétfőn a SAT1 német csatornán mutatták be az Újabb nyomok a Maddie-ügyben – a német Christian B. a tettes? című, közel kétórás dokumentumfilmben. A műsort készítő dokumentumfilmes csapat állítása szerint hamarosan még több olyan bizonyítékot is nyilvánosságra hoz majd, amely segítségével Brückner – aki többszörösen büntetett előéletű és gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések is kötődnek a nevéhez – bíróság elé állítható.

Filtran las conversaciones que el sospechoso del caso #MadeleineMcCann mantuvo en la #darknet | https://t.co/d0rXlPfjAo pic.twitter.com/FaDAAvrTwb — The Mexico Post (@MexicoPost) January 28, 2022

A férfi jelenleg börtönben van Németországban, mivel 2005-ben szexuálisan bántalmazott egy idős amerikai nőt, akinek egy karddal tört be a házába. A bűntény azon a portugál üdülőhelyen történt, ahonnan két évvel később Madeleine is eltűnt. Brückner neve ezenfelül két ír nő 2004–es megerőszakolása ügyében is felmerült.

A Madeleine-ügyben viszont a mai napig nem emeltek vádat a férfi ellen, 2020 nyara óta nincs tényleges előrehaladás az ügyben, mivel annak ellenére, hogy sok minden szól a férfi ellen, meggyőző bizonyíték máig nincs a nyomozók kezében a vádemeléshez.

unpopular opinion

i think that Christian Brückner took madeline macleine. i mean he was a convicted r4pist diddler living in the same area pic.twitter.com/M95r1bshGo — hassa / tcctwt / (@hassacola) January 6, 2021

Christian Brückner az első perctől kezdve tagadja, hogy bármi köze lenne a kislány eltűnéséhez vagy halálához. Ráadásul január elején nagy port kavart a hír, hogy a brit Channel 5 tévécsatorna által készített anyagból kiderült, hogy a férfinek erős alibije van a 2007-es gyerekrablás idejére, ugyanis a helyszíntől 30 percnyire tartózkodott, nem pedig az érintett városban, Praia da Luzban. Emellett egy nő is alibit igazolt neki azzal, hogy azt mondta, a férfi végig vele volt a kislány eltűnésének éjszakáján.

A német ügyészség számára azonban mindez nem volt perdöntő, az új bizonyítékoknak köszönhetően pedig elképzelhető, hogy előremozdulhat az ügy.

Madeleine McCann 2007-ben, nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülővárosból, egy hotelszobából, ahol a testvéreivel együtt aludt, amíg a szüleik egy közeli étteremben voltak. A portugál és a brit rendőrök nagy erőkkel indultak a keresésére, a szülei pedig egy nemzetközi keresőkampányt is indítottak a megtalálása érdekében. A kezdeményezéshez több híresség – például David Beckham futballista és J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek írónője is – csatlakozott.

Madeleinet azóta sem találták meg.

I think Portugal Police cuffed it early to stop spotlights on them. Prai Du luz Policia looking complicit in her abduction from my opinion.#MadeleineMcCann #Metpoliceuk pic.twitter.com/aXskmq9y4U — OFFICIALRoyalPeter2nd (@RoyalPeter2nd) February 2, 2022

Még az eltűnése évében egy brit pedofilt, Raymond Hewitt-et gyanúsították meg az elrablásával, de 2020 júniusában már Christian Brückner került a képbe, aki azóta az egyetlen gyanúsított maradt. A férfi korábban a mostohalányát is szexuálisan molesztálta, illetve annak sokkal fiatalabb barátnőjével is erőszakoskodott.

A Daily Mail korábban arról is írt, hogy Brückner egy alkalommal a kisboltban, amelyet a németországi Braunschweigben üzemeltetett 2012 és 2014 között, különösen ingerültté vált, amikor az alkalmazottai által szóba került a kislány eltűnése, majd azt üvöltötte:

„Mindenki fogja be, a gyerek halott, és ez így van rendjén! Egy emberi holttesttől gyorsan meg lehet szabadulni, a malacok is esznek emberhúst.”

A címlapfotón Madeleine McCaan szülei lányuk számítógépes utómunkával készített portréjával (Forrás: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)