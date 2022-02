Oroszország leállítja a Deutsche Welle sugárzását

Moszkva bezárja a DW oroszországi tudósítói irodáját, alkalmazottjainak akkreditációját pedig visszavonja.

Russia has withdrawn the press credentials of all Deutsche Welle staff and is shutting down the organization’s office in Moscow: https://t.co/hXkqqiUjrz pic.twitter.com/odWWuRZXjx

— DW News (@dwnews) February 3, 2022