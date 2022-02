Lemondott Boris Johnson négy magas beosztású munkatársa a botrányok miatt

Lemondott csütörtökön Boris Johnson brit miniszterelnök négy magas beosztású munkatársa. Távozásuk szorosan összefügg Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányával.

A botrányt azok a jórészt hivatalosan is megerősített brit sajtóértesülések robbantották ki, amelyek szerint a londoni kormányfői hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány elleni szigorú kapcsolattartási korlátozások idején rendszeresen összejöveteleket, partikat rendeztek.

Csütörtökön bejelentette lemondását Munira Mirza, a Downing Street szakpolitikai munkacsoportjának vezetője. Nem sokkal később távozott tisztségéből Jack Doyle, a kormányfői hivatal kommunikációs igazgatója is.

Néhány órával Mirza és Doyle lemondása után távozott Dan Rosenfield, a miniszterelnöki hivatal eddigi stábfőnöke és Martin Reynolds, Johnson személyi titkára.

Boris Johnson’s top Downing Street spin doctor Lee Cain has quit after a bitter power struggle behind the scenes. The PM’s director of communications resigned just hours after reports that he was in talks to become Number 10’s chief of staff. Latest: https://t.co/VdTfs1WSza pic.twitter.com/3j7KqMEtWZ — Sky News (@SkyNews) November 11, 2020



Reynolds személyesen is érintett a partibotrányban. Az ITV brit kereskedelmi televízió hírszerkesztőségéhez januárban eljutott egy e-mail, amelyben Reynolds tisztviselőket hívott meg 2020. május 20-ára egy kerti partira. A meghívóban szerepelt az is, hogy „italt mindenki hozzon magával”.

A rendezvényen hozzávetőleg 30-an vettek részt, köztük Boris Johnson.

A koronavírus-járvány első hullámának megfékezésére 2020. március 23-án elrendelt szigorú angliai korlátozások értelmében – amelyek a kerti parti idején még érvényben voltak – kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában.

Munira Mirza (aki 2008-ban, még Johnson londoni polgármesteri időszakában csatlakozott a kormányfő stábjához) mindenekelőtt azzal indokolta lemondását, hogy Johnson a partibotrányok ügyében tartott alsóházi vita hevében kijelentette: a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Sir Keir Starmer – aki 2008-tól öt éven át az angol-walesi főügyészség (CPS) igazgatója volt – annak idején nem tett semmit az utóbbi évszázad legnagyobb brit szexbotrányának főszereplője, Jimmy Savile felelősségre vonásáért.

Big blow for Boris Johnson. No 10 policy chief Munira Mirza, at his side since City Hall, quits over Jimmy Savile slur: “This was not the usual cut & thrust of politics; it was an inappropriate & partisan reference to a horrendous case of child sex abuse.” https://t.co/uy8cYmZP0p — Pippa Crerar (@PippaCrerar) February 3, 2022

A szexbotrány tíz éve robbant ki, miután kiderült, hogy Savile, a BBC közszolgálati televízió valaha legnépszerűbb, 2011-ben meghalt könnyűzenei műsorvezetője évtizedeken keresztül súlyos szexuális bűncselekmények sorát követte el gyerekek sérelmére. Savile szexuális erőszakcselekményeinek legfiatalabb áldozata 8 éves volt.

Munira Mirza a lemondását indokló levélben azt írta: Johnsonnak elnézését kellett volna kérnie a munkáspárti vezetőt alaptalanul vádoló kijelentéséért.

A Downing Street szakpolitikai munkacsoportjának volt vezetője durván sértőnek minősítette a kormányfő által az ellenzék vezetőjével szemben megfogalmazott vádat.

Jack Doyle azzal indokolta távozását a Downing Street kommunikációs igazgatói tisztségéből, hogy az elmúlt hetek történései „rettenetes terhet róttak” rá és a családjára egyaránt.

Nem hivatalos médiaértesülések szerint mindeközben gyűlnek azok a levelek, amelyekben az alsóházi konzervatív frakció tagjai bizalmi szavazást kérnek Johnson ellen.

The splashing sound in Westminster is the sound of rats leaving a sinking ship. First Johnson’s head of policy Munira Mirza goes. And within hours his head of communications Jack Doyle quits #BorisJohnsonResign pic.twitter.com/VjnRKwnE0V — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) February 3, 2022

A Johnson vezette

Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság minimum 15 százalékának – a jelenlegi létszám alapján 54 képviselőnek – kell kezdeményeznie a miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a tory frakció illetékes bizottsága elrendelje a voksolást.

A BBC csütörtök este közölte: 17 képviselőről tudja, hogy benyújtották bizalmi szavazást kezdeményező levelüket az illetékes frakcióbizottsághoz. A kezdeményezők teljes száma azonban nem ismert, mivel a folyamat titkos.

Ha a bizalmi szavazást megtartják és azon Johnson elbukik, nem indulhat az utána következő vezetőválasztási versengésben.