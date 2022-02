Jelentős terrorizmusellenes rajtaütést hajtottak végre amerikai különleges egységek Szíriában

Jelentős és sikeres terrorizmusellenes rajtaütést hajtottak végre amerikai különleges egységek csütörtökre virradóan Északnyugat-Szíriában – közölte a washingtoni védelmi minisztérium. John Kirby sajtótitkár azt mondta: az akcióban nem vesztettek el egyetlen katonát sem. Helybeliek azonban arról számoltak be az AP hírügynökségnek, hogy a hadműveletnek civil áldozatai is vannak.

A rajtaütés helyszíne a lázadók kezén lévő Idlíb tartomány volt, ahol az al-Kaida terroristahálózathoz, de más csoportokhoz tartozó fegyveresek is tartózkodnak. Kirby azonban arról nem szólt, hogy kik voltak a célpontjai a támadásnak, és tudomása szerint meghalt vagy megsebesült-e valaki a helyiek közül, részleteket későbbre ígért. A szóban forgó különleges erők a térségért felelős amerikai Középső Parancsnoksághoz tartoznak – tette hozzá.

A rajtaütést Atme városban hajtották végre, a török határ közelében hírügynökségek beszámolói szerint. A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy konkrét terrorista ellen irányult.

Helyi lakosok és aktivisták kiterjedt szárazföldi támadásnak voltak a szemtanúi elmondásuk szerint. Amerikai katonák hangosbemondón utasították a nőket és a gyerekeket, hogy hagyják el a területet. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistahálózat azt közölte, hogy helikopterek szálltak le a környéken, majd katonák megrohamoztak egy házat, és összecsaptak fegyveresekkel. Rámi Abdurrahmán, az OSDH vezetője azt mondta, hogy legkevesebb kilenc ember halt meg, köztük három civil: egy nő és két gyerek. Egy helyben élő szíriai újságíró azonban 12 holttestet látott a megtámadott ház körül, és mint mondta, több is lehet romok alatt.

A damaszkuszi központú szíriai polgári védelem 13 halálos áldozatról, köztük hat gyerekről tett jelentést.

A helybeliek legalább egy nagy robbanásról is beszámoltak, de egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő azt mondta az AP-nek, hogy az egyik helikopter meghibásodott, ezért hátra kellett hagyni, felrobbantották.

A hadműveletről sok környékbeli is beszámolt a közösségi médiában. Volt, aki arról írt a Twitteren, hogy az amerikaiak már a helikopterekről tűz alá vették a házat. A repülőgépeket figyelő honlapok alapján arra is lehetett következtetni, hogy drónok röpködtek egy közeli város Szarmada, és Szalvah falu körül a levegőben.

Az AFP hírügynökség olyan szakértőket idézett, akik azt mondták: Atméban egy túlzsúfolt menekülttábor van, amely egyúttal dzsihadisták bázisa is.

Idlíb egy része és a szomszédos Hama, Aleppó és Latakíja tartományok egy-egy szektora is a Hajat Tahrír as-Sam (HTS) iszlamista terrorszervezet ellenőrzése alatt áll. A HTS volt az al-Kaida szíriai szárnya. De Idlíbben működnek más dzsihadista csoportok is, amelyek most szövetségben vannak a HTS-sel – mondták az idézett szakértők. Az összes ilyen csoport volt már célpontja a szíriai hadseregnek, a Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogató orosz erőknek, de az Egyesült Államok vezette antidzsihadista nemzetközi erőknek is. Helikopteres műveletet azonban ritkán hajtanak végre.