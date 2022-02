Fehér Ház: Megölték az Iszlám Állam vezetőjét

Az amerikai különleges erők „sikeres terrorelhárítási akciót hajtottak végre” szerda éjkszaka Szíria északnyugati részén.

Az akció során megölték Abu Ibráhim al-Hásemi al-Kurejsit, az Iszlám állam terrorszervezet vezérét – jelentette be Joe Biden amerikai elnök Washingtonban, helyi idő szerint csütörtök reggel.

– tudatta közleményében az amerikai elnök.

Ez volt a legnagyobb amerikai hadművelet Szíriában 2019 óta, amikor Abu Bakr al-Bagdadival, a terrorista milícia korábbi vezetőjével végeztek – számolt be a CNN hírtelevízió online kiadása.

ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was killed in a counterterrorism mission by US Special Forces, Biden says https://t.co/4hsP4lnAJp

A rajtaütés során és azt követően lezajlott összecsapásokban legalább 13 ember életét vesztette – köztük hat gyermek és négy nő – a szíriai polgári védelmi csoport, a Fehér Sisakosok jelentése szerint. A Pentagon szerint amerikai áldozatok nem voltak. A katonai művelet során Idlíb régiótól északra, Atme város környékén található célpontokat is bombáztak – írja honlapján CNN.

Amerikai illetékesek szerint

John Kirby, a Pentagon szóvivője korábban arról beszélt, hogy a különleges erők sikeres terrorellenes akciót hajtottak végre, veszteségek nélkül.

#BREAKING: ISIS leader Abu Ibrahim al Hahimi al Qurayshi, who took control of the terror group in October 2019, was the target of the successful mission.

“The mission was successful,” Pentagon spokesman John Kirby said. “There were no U.S. casualties.”https://t.co/zlJQe51npU

— Washington Examiner (@dcexaminer) February 3, 2022