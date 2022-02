Ennél cukibb videó ma nem lesz: nagymama a szánkón!

Megható videó látott napvilágot, melyen egy idős nagymama életében először ül szánkón.

A nap legaranyosabb videóját osztotta meg a Daily Mail Facebook-oldalán.

A videón egy idős hölgy látható, akiről kiderült, most szánkózott életében először. A megszokott dombok helyett, az úton csúszott, fia autójának segítségével. Az idős hölgy, szinte profiként vette be a kanyarokat, és úgy tűnik, nem zavarta a szánkó sebessége. Később unokája is csatlakozott hozzá, a kisfiú nagymamájának ölébe ült, így csúsztak tovább ketten.

Az kalandvágyó idős hölgy bebizonyította, a kor tényleg csak egy szám.

