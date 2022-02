Lemondott Boris Johnson két magas beosztású munkatársa

A botrányt azok a jórészt hivatalosan is megerősített brit sajtóértesülések robbantották ki, amelyek szerint a londoni kormányfői hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány elleni szigorú kapcsolattartási korlátozások idején rendszeresen összejöveteleket, partikat rendeztek.

Csütörtökön bejelentette lemondását Munira Mirza, a Downing Street szakpolitikai munkacsoportjának vezetője.

The splashing sound in Westminster is the sound of rats leaving a sinking ship. First Johnson’s head of policy Munira Mirza goes. And within hours his head of communications Jack Doyle quits #BorisJohnsonResign pic.twitter.com/VjnRKwnE0V

— Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) February 3, 2022