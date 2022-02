Bécsi rendőrautó-gyújtogatás – nyomravezetői díjat ajánl a hatóság

„A cselekmény a jogállamiság elleni támadás, azzal a céllal, hogy megzavarja a közrend fenntartását Ausztriában” – áll a bűnügyi rendőrség képviseleti szerve, a VKÖ közleményében – írja a Kronen Zeitung.

🇦🇹🔥#Austria: Fire crews responded to a row of multiple parked vehicles on fire in the early morning hours of 31/1 in #Vienna (#Wien). The six cars severely damaged in an apparent act of arson were all unmarked official police vehicles. 1/ pic.twitter.com/ljQre8dWnl

— The WannabeWonk (@PotempkinBrain) February 1, 2022