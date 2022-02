Viszonya volt a kolléganőjével, lemondott a CNN elnöke

A feljegyzésből kiderül, hogy a Chris Cuomo CNN-es pályafutása ügyében folytatott vizsgálat során kérdeztek rá Jeff Zuckernél arra, hogy viszonyt folytat-e az egyik legközelebbi munkatársával, amelyet akkor beismert. „Szólnom kellett volna, amikor elkezdődött, de nem tettem. Hibáztam. Emiatt ma lemondok” – írta a CNN dolgozóinak Zucker.

A médiavállalat távozó vezetője azt írta, hogy azt kívánja, bárcsak máshogy ért volna véget megbízatása a cég élén, de az ott töltött kilenc év „minden percét élvezte”.

Gollust nem távozik a CNN-től.

So Jeff Zucker’s alleged paramour at CNN was Allison Gollust, CNN’s executive vice president.

Her job before that? Gov. Andrew Cuomo’s comms director.

This article suggests their relationship is why CNN protected the Cuomos for so long.https://t.co/I7T1Ryp4SM

— Greg Price (@greg_price11) February 2, 2022