Nyakát törte videójátákozás közben

A röntgenfelvételek szerint a C7-es nyakcsigolyája sérült meg, amely a nyak tövénél, közvetlenül a vállak felett helyezkedik el, ezért a játékosnak hat hétig nyakmerevítőt kellett hordania, de szerencséjére tizenkét hét múlva teljesen felépült.

A játékos azután ment kórházba, hogy játék közben egyszer csak éles fájdalmat érzékelt a vállában. A férfit kezelő Lipcsei Egyetem kórházának szakemberei szerint ez az első hivatalosan is dokumentált eset, amikor a virtuálisvalóság-szemüveg és kiegészítőinek használata okozott törést. A szakmai csapat szerint a férfi sérülése hasonlít a futóknál és katonáknál tapasztaltakra.

Az orvosok nem közölték, hogy milyen játékkal játszott rendszeresen, csak azt, hogy ahhoz zenére kellett ritmikusan mozognia.

Terrible writing, scare story to grab headlines.

No details at all about the game itself, the cause of the injury etc..

Just a “c7 Crack similar to seen with athletes and coal miners”

So, dude could have just been headbanging.https://t.co/xhbwImuzNu

