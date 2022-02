Megsértette a holokauszt áldozatait, felfüggesztették Whoopi Goldbergbet

A botrány azután robbant ki, hogy a színésznő az ABC televíziós csatorna The View című beszélgetős műsorában egy holokauszt témájú képregényről, a Mausról beszélt, amelyet egy Tennessee állambeli iskolatestület betiltott, mondván, hogy az 1980-ban kiadott, Pulitzer-díjas alkotás durva nyelvezete és a benne ábrázolt meztelenkedés miatt nem alkalmas 13 éves diákok oktatására a népirtásról – írta a The Guardian.

Sparks fly as The View panel confronts Whoopi after she says “the Holocaust isn’t about race. No. It’s not about race.”

“Well, the considered Jews a different race,” Joy Behar says.

“But it’s about white supremacy. It’s about going after Jews and Gypsies,” Ana Navarro adds. pic.twitter.com/GZwZSi2qXi

— Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) January 31, 2022