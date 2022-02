Iskolai lövöldözés: 15 éves diák az áldozat

Kedden újabb iskolai lövöldözésről számolt be az amerikai sajtó. Ezúttal Minneapolis egyik külvárosi iskolája előtt történt a tragédia, amely során két diák volt az áldozat, egyikük életét vesztette.

A támadás egy speciális igényű embereknek fenntartott iskola épülete előtt történt Minnesota egyik külvárosában, Richfieldben.

A kiérkező rendőrök a két lelőtt diákot az iskolában találták meg. A mentőegységek a Hennepin Healthcare kórházba szállították őket, ahol egyikük, a 15 éves Jamari Rice életét már nem tudták megmenteni. A másik diák állapota továbbra is kritikus.

UPDATE: 2 arrested after a shooting outside a school in Richfield kills one student and injures another. Shown is a new photo of Jamari Rice, who was shot and killed. https://t.co/30iULwhLkG pic.twitter.com/NL8gEa7kD6 — Star Tribune (@StarTribune) February 2, 2022

A két gyanúsított elmenekült a helyszínről, azonban a rendőrség a lövöldözés után házkutatást hajtott végre két különböző helyszínen Minneapolisban, két embert pedig őrizetbe is vett. Egy fegyvert találtak, de egyelőre nem világos, hogy azt használták-e a lövöldözésben. A rendőrség szerint a két személy az ügy kizárólagos gyanúsítottja.

😢 Richfield, MN | School Shooting | One student killed and another in critical condition. Murderer still at large. https://t.co/FoZmfee4Cf — 🔥 Democracy Spot 🇺🇸 🏳️‍🌈 💉💉💉😷 ❤️ (@Democracy_Spot) February 1, 2022

Tim Walz minnesotai kormányzó sajnálatát és együttérzését fejezte ki a történtekkel kapcsolatban:

„Részvétemet fejezem ki mindazoknak, akiknek a tragédia miatt a biztonságba vetett bizalma kedd délután meggyengült. A szavaknál többre van szükségünk. Tettek kellenek, hogy a fegyverek és az erőszakos bűncselekmények eltűnjenek az utcákról. Továbbra is elkötelezett vagyok amellett, hogy a kormányzat minden szinten együttműködjön a tisztviselőkkel a szükséges változtatások érdekében.”

“I’m just heartbroken this happened.” Friends & classmates of Jahmari Rice gathering outside the South Education Center in Richfield. He was fatally wounded outside there earlier today. #jahmari #shooting #friends #mourning pic.twitter.com/khwgjHfx4r — Richard Reeve (@richardreeve317) February 2, 2022

A rendőrség tovább nyomoz az ügyben, az iskola teljes területét lezárták.

A címlapfotón a richfieldi iskola, a lövöldözés helyszíne (Forrás: Twitter)