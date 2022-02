Energiakrízis: 1997 óta a legmagasabb szinten az eurozóna inflációja

A francia televíziós honlap az Eurostat február 2-án, szerdán közzétett első becslésére hivatkozva kiemeli: az Európai Statisztikai Hivatal

a közös valutát bevezető 19 országra vonatkozóan.

Januárban az Eurostat szerint az euróövezetben az energiaárak 28 százalékkal emelkedtek (a decemberi 25,9 százalékkal szemben), ami az infláció fő hajtóerejét jelentette.

Euro area #inflation up to 5.1% in January 2022: energy +28.6%, food +3.6%, services +2.4%, other goods +2.3% – flash estimate https://t.co/i9w0FclRrX pic.twitter.com/91cSQF9OGZ

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 2, 2022