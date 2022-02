Újabb pedofil bukott le Németországban, mesével csalta lépre áldozatát

Az 59 éves férfi tinédzsernek adta ki magát az interneten, és intim fotókat és videókat kért egy 13 éves lánytól.

A pedofilt, aki a kicsalt képeket és videókat másokkal elcserélte egyéb gyermek- és ifjúsági pornográfiára, a landshuti tartományi bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte – írja a Süddeutsche Zeitung.

Több mint százezer üzenetváltás

A most 14 éves lány másfél éven keresztül beszélgetett két tinédzserrel, akik állítólag vele egykorúak voltak. A lánynak valódi kapcsolatoknak tűntek, ezt igazolja a váltott csevegőüzenetek száma is. Összesen 73 000 üzenetet váltott „Ricóval” és 43 000-et pedig annak feltételezett legjobb barátjával, „Maxllal”.

Valójában azonban nem két 15 évessel váltott üzeneteket, hanem egy 59 éves, büntetett előéletű férfival, aki, ahogyan a vádiratban olvasható, egy dolgot akart: „a vádlott több alkalommal arra kérte a sértettet, hogy végezzen magán szexuális tartalmú cselekményeket, ezt rögzítse képen vagy videón, valamint készítsen magáról meztelen képeket, és küldje el neki”. Annak érdekében, hogy fiatal fiúk képeihez jusson, lánynak adta ki magát.

Ráncos, ősz hajú ember ül a vádlottak padján

A vádlottak padján ülő vézna, ráncos, ősz hajú ember korábban nős volt, és van két felnőtt gyereke. Kapcsolatuk megszakadt.

Az ügyész húsz percig olvasta fel a vádiratot, pedig ez a cselekmény valószínűleg csak szelete a vádlott tetteinek.

A pedofil a „Knuddels” nevű online szolgáltatáson keresztül kereste és találta meg áldozatait.

A Kunddelst már többször bírálták a visszaélések miatt, mert bár honlapján a „Kiskorúak védelme” menüpont alatt az áll: „a fiatalok és a felnőttek közötti csevegéseket technikai szűrőkkel figyeljük. Amint a kiskorúakra káros tartalomra bukkanunk, a beszélgetést mindkét résztvevőnél azonnal megszakítjuk”, ahogy ez a kirobbant ügy is alátámasztja, az online szolgáltató nem képes vállalásának megfelelően eljárni.

Ez az eset ismételten rámutatott, hogy ez nem hatékony. Ráadásul az ismerkedés után a vádlott és áldozatai csak a WhatsAppon keresztül kommunikáltak egymással, ahol pedig egyáltalán nincs korhatár-ellenőrzés.

A vádlott ráadásul kerülőúton, nem Németországban bukott le. Az amerikai biztonsági hatóságok bukkantak egy gyermekpornográf fotóra, amelyet a vádlott egy másik személlyel osztott meg, így jutott el az ügy az erdingi bűnügyi hivatalig, amely júniusban kapott engedélyt a férfi lakásának átkutatására. A rendőrök már a laptopjának és mobiltelefonjainak első átvizsgálásakor rábukkantak a fiatalok fotóit és videóit tartalmazó csevegésekre.

A nyomozás kiderítette, hogy a pedofil a 13 éves kislány bizalmát egy érzelmes mesével nyerte el, miszerint egy régi portugál nemesi család sarja. Beszéltek telefonon is, ekkor egy súlyos betegséggel indokolta, miért olyan a hangja, amilyen. Többször valódi találkozókat is megbeszéltek, de a férfi természetesen soha nem jelent meg. Amikor áldozata szakított vele, „Maxl” néven „Rico” legjobb barátjaként jelentkezett be, és elmondta, hogy „Rico” szerelmi bánat miatt öngyilkos lett.

Utólag a lány nagyon szégyellte naivitását, de azt is elmondta, örült annak, hogy egyáltalán van valakije.

